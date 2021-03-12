Отключат воду и электричество за нарушение карантина: мэр Тернополя пригрозил заведениям
Мэр Тернополя грозит отключением воды и электричества заведениям, которые не соблюдают карантин. Причиной стало то, что город на грани занесения в красную зону карантина.
Источник:фейсбук Сергея Надала
Сергей Надал заявил, что готов пойти на радикальные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Отключение коммуникаций угрожает не только ресторанам, но и клубам.
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Детали заявления Надала
Прежде всего речь идет о заведениях, в которых устраивают массовые празднования и тех, которые работают после 23:00. Поручение наказывать нарушителей карантина уже направили в Управление ЖКХ и отдел торговли горсовета. При необходимости заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, речь пойдет о наказании.
Могут отключать:
- подачу воды;
- работу канализации;
- тепло и другие сети;
В Тернополе наблюдается тенденция на увеличение заболеваний. Кроме этого мы ожидаем очередную вспышку, связанную с празднованием 8 марта,
– сказал Сергей Надал в обращении
Какова ситуация с заболеваемостью на Тернопольщине
Об ухудшении статистики заболеваний в Тернопольской области начали говорить еще в марте. Как сообщил начальник тернопольского отдела медицинского обеспечения, треть всех заболеваний ковид в Украине фиксируют именно в этом городе.
12 декабря в Тернопольской области зафиксировали крупнейшее за время карантина количество заражений – 566 человек. В самом же Тернополе, который сейчас в оранжевой зоне, обнаружили за сутки 131 новый случай инфицирования. Об этом сообщает Тернопольский областной лабораторный центр.
Участилось инфицирование детей
Местное издание ТЕРЕН пишет о том, что медики также зафиксировали значительное увеличение заболеваемости среди детей.
Ситуация в детсадах:
- сейчас на самоизоляции 6 групп городских детсадов;
- больными являются 25 работников этих учреждений.
Ситуация в школах:
- ученики младших классов школ продолжают учиться в обычном режиме;
- в 8 школах 13 классов закрыли на самоизоляцию;
- сейчас больными являются 58 работников школ.
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