Соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде. Такое предложение мотивируют тем, что перенос плохо влияет на производительность труда. Некоторые эксперты считают, что разница в рабочих графиках может создавать напряжение в семьях.

Сайт 24 канала рассказывает, какие новшества хотят ввести и нужно ли отменять перенос рабочих дней вообще.

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Что говорят эксперты о переносе рабочих дней

Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда, отметила, что, когда мы говорим, например, о переносе рабочих дней, которые приходятся на пятницу, например, как было в этот раз: в четверг Рождество, в пятницу пролет, а потом выходные. Тут понятно, что общая динамика рабочих-выходных дней не меняется, и пятница просто переносится на следующую субботу.

Мне кажется, что большой роли это не играет. Если говорить откровенно, то особой продуктивности ни в такую пятницу, ни в такую субботу от людей ждать не стоит. Я думаю, что это выгодно как для работников, так и для работодателей. Потому что у нас люди не всегда могут взять полный отпуск. И тогда, когда у них есть таких четыре выходных дня, это уже как миниотпуск. Но у работодателя всегда выгоднее взять три дополнительных дня и отгулять неделю, чем брать пять или больше,

- говорит Пашкина.

Она добавила, если такой перенос отменят, есть вариант, что люди все равно будут брать на эти дни отгулы, отпуска, больничные, конечно же ненастоящие, и они все равно будут делать себе четыре дня выходных.

Если мы говорим о профессиональном выгорании, то не факт, что люди, которые будут работать больше, будут и производить больше. Опять же, если будет обида на то, что забрали выходной, то о какой производительности идет речь. Экономически более обоснована отмена этого третьего выходного, который приходится на понедельник, но я не уверена, что это положительно воспримут в обществе,

- отметила Пашкина.

По опыту Оксаны Огневой, директора по персоналу сайта поиска работы Jooble, иностранным партнерам украинских компаний часто нелегко понять, почему мы работаем в субботу, тогда как не работали половину прошлой недели. Также, по ее наблюдениям, ситуации, когда люди, выходя на работу в "перенесенный день" (обычно субботу), не чувствовали рабочего вдохновения и отрабатывали его "лишь бы отработать".

Компании, работающие с иностранными рынками, в своем большинстве давно уже отказались от практики переноса рабочих дней или же просто дарят людям дополнительные выходные, например, если праздничный день и официальный выходной рядом, как вот, скажем, четверг и суббота,

- говорит Оксана Огневая.

Также она добавила, что одним из аргументов в пользу отмены переноса рабочих дней инициаторы законопроекта приводят мнение о том, что качественно проведенное время с семьей положительно влияет на ее прочность и психологическое состояние членов семьи, а принятие решения о сокращении семейного времени является грубым вмешательством в личную жизнь человека и домохозяйства.

По мнению эксперта, в ситуациях, когда в семье есть трудоспособные люди, которые работают в различных по стилю менеджмента компаниях (например, государственный сектор и IT компания), то действительно разница в рабочих графиках может создавать напряжение и дополнительную эмоциональную нагрузку.

Что предлагают нардепы

Законопроект №4597 зарегистрировали в Верховной Раде группа народных депутатов во главе с Галиной Третьяковой из "Слуги народа".

зарегистрировали в Верховной Раде группа народных депутатов во главе с Галиной Третьяковой из "Слуги народа". Предлагается внести изменения в статью 67 Кодекса законов о труде Украины и запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных этим кодексом.

и запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных этим кодексом. В общем, Кодексом законов о труде Украины определено 11 праздничных и нерабочих дней. В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциала Украины в мире.

Анализ опыта стран мира в вопросе переноса рабочих дней доказывает, что в Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Франции, Германии, Дании, Нидерландах, США и других странах такой практики нет. Перенос рабочих дней является типичной советской традицией, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности, в России,

– написано в записке.

Также там сказано, что перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда – дважды в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, которое не может быть уменьшено. А иногда перенос приводит к 4 нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, который является следующим после долгих выходных.