Диалог с Россией нужен, чтобы выйти на мирный принцип сосуществования. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Такой принцип будет только в интересах Украины. Об этом Кулеба заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

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Я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ – это выход на принцип мирного сосуществования,

– отметил Кулеба.

Поэтому дипломат подчеркнул, что необходимо прекратить войну и восстановить территориальную целостность. По словам министра, позиция России в отношении Украины не изменится. Однако перейти к принципу мирного сосуществования страны смогут лишь тогда, когда Россия осознает украинскую независимость.

Кулеба отметил, что "от географии нельзя убежать", поэтому надо терпеть друг друга. Однако дипломат подчеркнул, что сейчас это трудно обсуждать в обществе, но этот разговор Украине нужен.

Что говорил Кулеба о диалоге с Россией