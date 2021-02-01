Генпрокурорка Ірина Венедіктова оголосила війну тим, хто незаконно видобуває бурштин та вирубує ліси. Однак зважаючи на те, як часто ця обіцянка лунає з вуст українських політиків, мовиться не про боротьбу з копачами, а про намагання самій долучитися до справи.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Чим ще запам'ятався понеділок, 1 лютого – дізнайтесь у програмі.

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Шуфрич і "Супутник V"

Вакцинація в Україні має початися вже у лютому 2021 року. Втім, депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич має намір вакцинуватися проти COVID-19 російською вакциною "Супутник V". Політик поїде за нею в Будапешт. Однак, найімовірніше, Шуфрич просто намагається прорекламувати російський препарат.

Нечиста сила в українській політиці

Російські пропагандистські ЗМІ та окремі українські політики "вибухнули" через закон про мову. Особливо це обурило нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Однак виявилось, що ця ситуація розгнівила його не просто так – в Україні начебто заборонили "Майстра і Маргариту" Михайла Булгакова.

Ретельна підготовка Разумкова

Спікер парламенту Дмитро Разумков опублікував на своїй сторінці у фейсбуці відео про початок сесії Верховної Ради та про дорогу на роботу. Допис нардепа викликав справжній ажіотаж у мережі. Дехто навіть припустив, що це – передвиборчий ролик Разумкова.

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