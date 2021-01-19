На Крещение украинские политики массово лезут в проруби. Но ценительница омолаживающих процедур и христианских ценностей Юлия Тимошенко решила провести антипрорубную агитацию. А, может, она просто боится на дне увидеть рейтинги "Батькивщины".

Чем еще удивляли депутаты – узнайте в программе "Вєсті.UA" на 24 канале.

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Тупицкого снова не впустили на работу

Александра Тупицкого, которого временно отстранили от обязанностей главы КСУ, не впускают на работу. Такие действия он считает незаконными, поэтому вызвал полицию к зданию суда. Он уже написал заявление о препятствовании выполнению им служебных обязанностей.

Обратите внимание Тупицкого не впускают в здание КСУ: судья написал заявление в полицию

"Слуга" Мошенец назвала COVID-19 ядерным оружием

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Мошенец заявила, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. По ее словам, Китай якобы вышел уже на первую линию холодной войны. Разговоры о биологическом и ядерном оружии ведутся уже десятки лет, поэтому создание вируса, мол, могло стать одним из видов такого оружия.

Интересно COVID-19 может быть биологическим оружием, – нардеп от "Слуги народа" сделала странное заявление

Третьякова против государственных выходных

В Украине могут на государственном уровне запретить переносить рабочие дни из-за праздников. Это якобы негативно влияет на производительность украинцев и формирует негативную репутацию потенциала Украины в бизнесе на мировом уровне. Соответствующий законопроект подала нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

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