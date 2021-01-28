Вєсті.UA: "Слуга народа" едва не проспал голосование
Депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук недавно заснул в Верховной Раде. Впоследствии его разбудил коллега – поэтому проспать голосование не удалось. Вероятно, Стефанчук не знает, что качество сна напрямую зависит от грамотно организованного спального места.
Источник: 24 канал
Какие еще события в Украине запомнились по состоянию на 28 января – смотрите в программе "Вєсті.UA".
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Богуцкая и будущее
Лиза Богуцкая в своей заметке в Фейсбуке отметила, что 28 января – "ровно 7 лет со времени, как российские фашистские войска вторглись в Крым". Однако впоследствии она извинилась за то, что немного запуталась в датах. Богуцкая написала, что совсем забыла, что сейчас январь, а не февраль. Возможно, она действительно умеет странствовать в будущее или предсказывать его.
Двойное гражданство для нардепов
"Слуги народа" зарегистрировали в Раде законопроект о двойном гражданстве. В то же время сейчас в Украине существует единое гражданство. Вероятно, найдется не один чиновник или олигарх, который будет не против узаконить еще одно гражданство или "поклониться" ему.
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