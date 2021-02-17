В мережі бурхливо обговорюють новий підручник з історії України для учнів восьмих класів. Зокрема там написано, нібито "Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь".

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Про те, що цікавого сталось в середу, 17 лютого – дізнайтесь у програмі.

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