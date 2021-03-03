Віктор Медведчук розповів журналістам BBC, що готовий до затримання та арешту. Проте згідно з пов'язаною з ним справою за 1974 рік – проросійський політик готовий хіба що до переїзду в Ростов.

Які ще курйозні події трапилися станом на середу, 3 березня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Порошенко вкрав одну звичку у Тимошенко

"Секретні розробки" Верещук

Народна депутатка Ірина Верещук може очолити Міністерство оборони замість Андрія Тарана. Нардепка дійсно служила в армії, тож ймовірно, її відео з літанням на парасольці так і не вийшло у вжиток через "секретні розробки".

Железняк спробував зламати систему

Спочатку Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство, а потім у парламенті навіть поставили сенсорні кнопки. Першим нардепом, що спробував "хакнути" нову систему став Ярослав Железняк.

Прихильники Шарія вийшли на мітинг

Особу Анатолія Шарія опублікували на сайті розшуку Міністерства внутрішніх справ. Прихильники пропагандистського політика вийшли на мітинг, який, очевидно, не дав ніяких результатів.

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