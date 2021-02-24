Вєсті.UA: Комуністичний слід у справі Стерненка
Суддя, що виніс вирок Сергію Стерненку, відзначився "прикрашанням" свого будинку погруддям Володимира Леніна та Йосипа Сталіна. Водночас вулицю, де розташований його маєток, Віктор Попревич назвав "Тупиком комунізму".
Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події стались у середу, 24 лютого – у програмі.
До теми Вєсті.UA: На Донбасі може з'явитись черговий Захарченко
Шевченко хоче створити партію
За останніми дослідженнями Рейтингу, поки лише 4 політсили потрапили б до парламенту, якби вибори відбувались найближчим часом. Проте неочікувано вони можуть отримати ще одного конкурента – зірка ефіру з пропагандистами Євгеній Шевченко практично заявив про створення власної партії.
Королевська відзначилась вбранням
Наталія Королевська не втомлюється нагадувати про свою "турботу" щодо українського населення. Однак мовила представниця ОПЗЖ про соціальну справедливість у сукні за майже 90 тисяч гривень.
В ОПЗЖ – темна смуга
Для "Опозиційної платформи – За життя" через санкції практично настала темна смуга, яка дісталась навіть Харківської міської ради. На одному із засідань представник ОПЗЖ Андрій Лесик відзначився словами про те, мовляв, революція в Україні була держпереворотом.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 24 лютого:
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