Вєсті Кремля. Слівкі: Сімоньян полює на донбаських бобрів
Головна медійна "паразитка" Росії Марго Сімоньян переїхала на Донбас. ЇЇ заманили туди незвичні делікатеси – бобри. На своїй сторінці у твіттері пропагандистка навіть поділилась рецептом.
Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі
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Бунт імені Навального
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Навальний помилився: палац не розкішний
Журналістам вперше вдалось "пробратись" у відомий усім палац Путіна з розслідування Навального. Головний редактор Mash оприлюднив відео, на якому маєток диктатора лише на початковому етапі будівництва.
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