Російський підприємець та мільярдер Аркадій Ротенберг заявив, що є бенефеціаром палацу глави Кремля Путіна у Геленджику. За його словами, він не відразу повідомив про те, що володіє цим комплексом, через "чисто людський чинник".

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще цікавого трапилось в Росії за тиждень – читайте далі.

Цікаво Вєсті Кремля: У Хабаровську виникли проблеми з бензином

Суд над Навальним

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 2 лютого оголосили вирок – його засудили до 3,5 років позбавлення волі. Того ж дня люди вийшли на масові протести. Силовики розпочали масові затримання. Епіцентром зіткнення протестувальників та ОМОНівців стали Москва і Петербург.

Російська пропаганда у кінотеатрах

У російських кінотеатрах перед сеансами почали демонструвати ролики, в яких озвучуються тези кремлівської пропаганди. Росіян попереджають про відповідальність за відвідування несанкціонованих мітингів і переконують, що акції протесту нібито призводять до розвалу країни.

Паливна криза в Хабаровську

У Хабаровську з'явились проблеми з бензином, водночас – виникли кілометрові черги поблизу АЗС. Однак влада Росії не поспішає допомагати містянам, ймовірно, через протести на підтримку ексглави регіону.

Революція хризантем

Російські протести останніх днів можна назвати "революція хризантем". Все через скандального ОМОНівеця, який вдарив ногою у живіт жінку. Він прийшов до неї у лікарню саме з цим квітами.