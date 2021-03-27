Вєсті Кремля. Слівки: Лавров має особливу карантинну маску з матюками
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров взяв в робочу поїздку до Китаю захисну маску з написом FCKNG QRNTN, що можна м'яко розшифрувати як "чортів карантин". Відео з міністром у масці з'явилося в TikTok російського МЗС.
Источник:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Які ще курйозні події трапились в Росії за останній тиждень – у програмі.
Цікаво Вєсті Кремля: Навальний потрапив в матрицю
Навальний у в'язниці
Ув'язненому російському опозиціонеру Олексію Навальному останні дні дають лише 2 таблетки ібупрофену на день. Попри те, що його здоров'я у в'язниці значно погіршилось. Він має сильні болі в різних частинах тіла.
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Презервативи на мільйони
Управління справами президента Росії закупить майже 2,5 тисячі упаковок презервативів. Навіщо управлінню справами президента РФ знадобилися презервативи – в описі закупівлі не зазначено. Загалом на придбання цигарок, запальничок і презервативів підприємство витратить 15 мільйонів рублів (5,6 мільйона гривень).
Водій консула РФ торгував краденими велосипедами
Моргенштерну заборонили співати пісню про Путіна
Кіровський районний суд Уфи заборонив реперу Алішеру Моргенштерну виконувати пісню "Володимир Путін – молодець!", яку написав тамада Олег Лихачов з Казані. За заявою позивача, музикант незаконно використовує пісню у своїй діяльності.
Повний випуск "Вєсті Кремля. Слівки" за 27 березня: дивіться відео
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