Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров взяв в робочу поїздку до Китаю захисну маску з написом FCKNG QRNTN, що можна м'яко розшифрувати як "чортів карантин". Відео з міністром у масці з'явилося в TikTok російського МЗС.

Які ще курйозні події трапились в Росії за останній тиждень – у програмі.

​Цікаво Вєсті Кремля: Навальний потрапив в матрицю

Навальний у в'язниці

Ув'язненому російському опозиціонеру Олексію Навальному останні дні дають лише 2 таблетки ібупрофену на день. Попри те, що його здоров'я у в'язниці значно погіршилось. Він має сильні болі в різних частинах тіла.

До теми Має сильні болі у спині і не відчуває ногу, – юристка розповіла про стан здоров'я Навального

Презервативи на мільйони

Управління справами президента Росії закупить майже 2,5 тисячі упаковок презервативів. Навіщо управлінню справами президента РФ знадобилися презервативи – в описі закупівлі не зазначено. Загалом на придбання цигарок, запальничок і презервативів підприємство витратить 15 мільйонів рублів (5,6 мільйона гривень).

Водій консула РФ торгував краденими велосипедами

У Франції водія російського консула підозрюють у крадіжці велосипедів. За даними поліцейських, чоловік перепродав приблизно 300 велосипедів і заробив понад 100 тисяч євро. Більше "Заробив" 100 тисяч євро: у Франції водій російського консула торгував краденими велосипедами

Моргенштерну заборонили співати пісню про Путіна

Кіровський районний суд Уфи заборонив реперу Алішеру Моргенштерну виконувати пісню "Володимир Путін – молодець!", яку написав тамада Олег Лихачов з Казані. За заявою позивача, музикант незаконно використовує пісню у своїй діяльності.

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Повний випуск "Вєсті Кремля. Слівки" за 27 березня: дивіться відео