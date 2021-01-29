Картину Сандро Боттічеллі продали за 92 мільйона доларів. Сума не лише фантастична, але й рекордна. Відомо, що покупець – російський колекціонер, який захотів залишитися анонімним. Ці росіяни – відомі анонімні поціновувачі мистецтва, а головний з них – Володимир Путін.

Джерело: 24 канал

Які ще курйозні події трапилися в Росії – дізнайтеся в програмі "Вєсті Кремля".

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