Ексочільницю міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала на весіллі з Володимиром Путіним, номінували однією з незалежних директорів "Роснефти". Також, крім неї, незалежним директором висунули колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Детальніше про те, що ще цікавого відбулось в Росії станом на четвер, 4 березня – у програмі.

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Навальний – у колонії, де шиють труси

Виправна колонія №2 у Володимирській області Росії, куди відправили відбувати покарання Олексія Навального, поставляє Федеральній службі виконання покарань Росії спідню білизну. Вона вже виконала контракт на постачання чоловічих трусів.

Крадіжка на майданчику старту "Бурану"

На Байконурі розслідують крадіжку деталей з дорогими рідкісними металами. Вона могла статися на майданчику №110, з якої колись стартував корабель "Буран".

Кадиров згадав про торгівлю людьми

Очільник Чечні Рамзан Кадиров вирішив пожартувати над Федеральним бюро розслідувань. Він опублікував фото з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого раніше оголосили в розшук, і захотів 250 тисяч доларів винагороди за повідомлення про його місцеперебування.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 березня: