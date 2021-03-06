Існує спеціальний додаток для винайму тілоохоронців із доволі передбачуваною назвою – Bond, це як Uber для оохоронців. Він працює через командний центр, де є база агентів з персональної безпеки.

Детальніше про те, що ще цікавого та незвичного сталося у світі станом на суботу, 6 березня – у програмі.

До теми Вєсті Глобалайз: McDonald's звинуватили у шпигунстві

США збираються депортувати сотні гаїтян

У США продовжують депортувати мігрантів, і це попри те, що Джо Байден дав зелене світло на допуск 125 тисяч біженців щорічно. Американська міграційна служба депортує сотні гаїтян, це попри те, що їхня країна наразі у кризовій ситуації.

Лікаря з тіктоку звинуватили у сексуальних домаганнях

Танцюючого лікаря з тіктоку звинуватили у сексуальних домаганнях до колеги. Він примудрився надіслати їй фото власного статевого органу і не одноразово. У віртуальному світі Джейсон Кемпбелл – справжня знаменитість, на його акаунт були підписані понад 264 тисячі людей, проте наразі соцмережа його видалила.

Чому Гейтсом зацікавились прихильники теорій змови

Фейки і абсурди про те, що коронавірус – це чипування, сніг у Техасі – несправжній, а 5G – від диявола, наразі стосуються однієї людини. Мовиться саме про мільярдера Білла Гейтса, який став ціллю ультраправих прихильників теорій змови.

Чи вірять українці у штучність коронавірусу

Українців розпитали, чи вірять вони у те, що вірус COVID-19 – створений штучно. Деякі громадяни зазначали, що відповідна версія має право на існування, проте інші вважали, що вірус – природний.

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