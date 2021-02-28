Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом Ивано-Франковская область попала в красную зону карантина. С 26 февраля по 12 марта 2021 года билеты на поезда в Прикарпатье и в обратном направлении не продают. В "Укрзализныце" назвали станции, доступные для выезда из зоны карантина.

Для этого железнодорожники опубликовали карту с ближайшими доступными станциями для выезда с Прикарпатья с 7 марта.

Актуально "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд до 8 марта: маршрут

В "Укрзализныце" отметили, что до 6 марта для пассажиров с билетами ограничений нет: можно сесть на поезд на любой станции следования – за пределами Ивано-Франковской области.

Какие поезда предлагают:

217/218 Киев – Рахов из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта, обратно 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта.

15/16 Харьков – Рахов из Харькова 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта.

25/26 Одесса – Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта, обратно 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта.

133/134 Николаев – Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 марта, обратно 28 февраля, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 марта.

29/30 Киев – Ужгород ежедневно до станций Воловец, Сколе.

81/82 Киев – Ужгород ежедневно до станций Воловец, Сколе, Славское.

17/18 Харьков – Ужгород через день по нечетным к станциям Славское, Воловец.

45/46 Ужгород – Лисичанск ежедневно до станций Славское, Лавочное, Воловец.

235/236 Киев – Ужгород 5, 7 марта из Киева, обратно 6, 8 марта до станций Воловец, Сколе, Славское.

На Ивано-Франковщине установили 16 блокпостов

Отметим, что еще с 22 февраля Ивано-Франковская область попала в красную зону карантина. Из-за этого на территории области обустроили 16 блокпостов, на которых проверяют водителей и пассажиров транспорта.

Какие ограничения действуют

Запрещена работа торговых центров, спортзалов, кинотеатров и развлекательных заведений.

Запрещена работа заведений общественного питания, разрешенный только продажа на вынос.

Запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий.

Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, а также электротранспортом.

Временно остановили пригородное железнодорожное сообщение.

Все обучение должно происходить онлайн.

Работодателям рекомендовано ввести гибкий график работы.

Въезд на территорию области пока что ограничен.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала