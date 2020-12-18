Выдворение из Украины 19 граждан Республики Шри-Ланка состоялось 14 декабря 2020 года. Планы у всех них были одинаковые – попасть в страны Западной Европы. Крупнейшую за последние 10 лет репатриацию иностранцев до последнего держали в секрете.

К этой непростой и совсем недешевой операции присоединились дипломатические ведомства 3 стран: Шри-Ланки, Украины и Турции. Подробнее об этом – в новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале

В предыдущей программе Краденые елки в домах: как в Украине и Канаде пытались заработать на зимние праздники

Иностранцев задержали в течение 2020 года за нарушение законодательства по миграции, рассказал начальник отдела ОКПП "Киев" Александр Почкун. Он отметил, что 15 из них были задержаны именно во время пересечения границы.

Свезли их с Черниговского пункта временного содержания иностранцев, из Волынского пункта временного содержания, а также – 2 были доставлены сотрудниками Государственной миграционной службы,

– отметил Почкун.

Процедуру принудительного возвращения обеспечивали пограничная и миграционная службы Украины. Еще 2 человека вылетали добровольно: при содействии Международной организации миграции.

Детали операции

Пограничники объясняют, что удержание деталей операции в секрете до последнего связано со сложными переговорами с авиаперевозчиками, которые должны были доставить группу в страну с закрытой границей.

По словам начальника отдела ОКПП "Киев", с распространением пандемии с марта – отменили сообщение в Шри-Ланку. Поэтому сейчас благодаря компании Turkish Airlines есть маршрут до Шри-Ланки транзитом через Стамбул, сказал он.



Есть маршрут до Шри-Ланки транзитом через Стамбул / Скриншот с видео

Еще один важный фактор: мало кто был готов брать на борт такое большое количество проблемных пассажиров. Ведь случаи агрессии на воздушном судне случались и раньше.

Поэтому для сопровождения иностранцев назначили 5 опытных пограничников, прошедших подготовку по специальной программе Евросоюза. Однако на этот раз ничего плохого не произошло.

Что известно об иностранцах

Один из парней называет себя Нитушаном. Он не владеет даже начальным английским и искренне радуется, что наконец вернется домой. А за недолгое время пребывания в Украине успел разве что выучить поздравления на украинском.

Его земляк рассказал, что учился в Санкт-Петербургском университете. Как попал в Украину – не сказал, лишь отметил, что не удалось бежать в Европу, потому что Украина, мол, его совсем не интересует.

Все из-за моего паспорта. Мы страна 3-го мира, мы не делали визу. Если бы я получил визу, мы бы не приехали в Украину или еще куда-то. Мы хотим в Европу, а не сюда,

– рассказал гражданин Шри-Ланки.



Гражданин Шри-Ланки о пребывании в Украине / Скриншот с видео

Самому молодому из этих людей – немного за 20, самому старшему еще нет и 40. Однако неизвестно, задумываются ли они, сколько проблем – организационных и финансовых – создали сразу нескольким странам.

Также в выпуске: