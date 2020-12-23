Для того, чтобы выбрать качественные сладости на новогодние праздники, нужно знать, что покупать. Доцент стандартизации, безопасности пищевых продуктов, Национального университета биоресурсов Юлия Слива поделилась секретами, которые нужно знать про конфеты.

Подробнее о том, как выбрать качественные конфеты и как научиться правильно хранить сладости она рассказала в интервью 24 канала.

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Какой должен быть состав

Что обязательно должно быть в составе шоколадных конфет или карамельках?

Ассортимент конфет очень большой. Шоколадные конфеты разделяют на собственно шоколадные и глазированные. Первые содержат в своем составе только какаосоставляющую. Другие имеют несколько измененную рецептуру.



Какой состав должны иметь шоколадные конфеты / Фото Ukr.Media

Обязательной составляющей в шоколадных конфетах должно быть какаомасло, какаопорошок. Именно они отличают шоколадные конфеты от глазированных или тех, которые изготовили из шоколадной массы. Довольно часто производители заменяют какаомасло, которое является очень дорогим продуктом, другими растительными жирами. Например, кокосовым или пальмовым маслом. Об этом, как правило, производители пишут (на упаковках – 24 канал). И мы должны это читать.

К кому нужно обращаться, если на сладостях нет упаковки?

Если продукция не упакована на производстве и реализуется насыпью, то должна быть тара с маркировкой, которая есть у работников магазина. Когда вы покупаете конфеты не в производственной упаковке, а в упаковке сети реализации, то можно обратиться к любому сотруднику сети.

Какие конфеты можно покупать детям

Если сравнить несколько конфет: в одной будет искусственный краситель, во второй – много сахара, в третьей – искусственный подсластитель. Какая из этих конфет наименьшее зло и ею действительно можно угощать детей?

Искусственные красители разделяются по действию. Есть определенный их перечень, которые негативно влияют на детей. Они их возбуждают и делают более раздражительными и рассеивают внимание. Чтобы это избежать, не стоит выбирать конфеты очень ярких цветов, в частности желтого и красного.



Конфеты желтого и красного цветов – самые опасные / Фото Freepik

Если давать ребенку конфеты в небольшом количестве, то сахар будет меньшим злом, чем искусственные красители и подсластители.

На сколько конфеты, которые потрескивают, вреднее или полезнее обычные карамельки?

Мы должны понимать, что происходит определенный эффект от наличия влаги. Он может продолжаться в нашем желудке. Конечно это негативно будет влиять на наш желудок, раздражать стенки пищевода. Такие конфеты я бы не рекомендовала употреблять детям и людям, которые имеют проблемы с кишечно-желудочным трактом.

В конфетах типа "Коровки" внутри начинка должна тянуться или засахариться?

Это дело вкуса. Одни люди любят "коровку", которая тянется, а другие – засахаренную. Но все конфеты типа ирисок должны иметь начинку, которая тянется. Если же она засахарена, то это значит, что конфету хранили достаточно долго.



Ириски должны тянуться внутри / Фото FoodIdeas

Какие конфеты хранятся дольше

Какие конфеты дольше всего хранятся?

Срок хранения конфет зависит от их состава. Порча – это воздействие микроорганизмов: чем меньше влаги в конфете, тем дольше она может храниться. Если говорить о шоколадных сладостях и в глазури, они хранятся примерно пол года, для них нормальный срок – 4 – 6 месяцев. Если же говорить о леденцах и карамельках, они хранятся долгий период, в основном год. Некоторые конфеты могут храниться до 3 лет.

Как влияет на конфеты контраст температуры?

Опять же, мы должны понимать, что у них есть состав. Для шоколадных или глазированных конфет перепад температур создает эффект конденсирования. Так выделяется влага и на поверхности конфеты довольно часто имеется белый налет. Но это абсолютно нормально и этого бояться не нужно. Это выделяющиеся жиры, которые содержатся внутри конфеты. И это не имеет никакого влияния на безопасность самой конфеты или на ее потребление.



Белый налет – это нормально / Фото NRM

Украинские хозяйки периодически топят шоколадные медальки, батончики, чтобы потом добавлять их в свои кулинарные шедевры. Не подвергаются ли они таким образом опасности?

Мы не знаем, что находится в составе (сладостей – 24 канал). В основном состав продукции, которую можно перетопить или использовать повторно для глазури, не содержат составляющих, которые при нагревании образуют опасные составляющие или опасные вещества. Поэтому плавить шоколад – это абсолютно нормально и опасности в этом нет.