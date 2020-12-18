Как выбрать адвоката и сколько они зарабатывают в Украине: юрист раскрыл подробности
Профессия адвоката является довольно сложной и требует ответственности, чувства справедливости и порядочности. Адвокатские дела могут длиться годами. Порой в этой профессии не обходится и без угроз.
Подробнее о том, с чем приходится сталкиваться адвокатам ежедневно и что их больше всего раздражает – в интервью с адвокатом Русланом Квитиным для 24 канала.
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Какими делами вы занимаетесь
Обычно, я занимаюсь делами по проблемной недвижимости, когда человек может зарегистрировать право собственности на имущество. Также иногда это могут быть уголовные дела, ДТП и семейные инциденты.
Руслан Квитин / Скриншот с видео
Зачем нужен адвокат, если человек на 100% не виноват
Соблюдение правил и законности – это очень важно в любой процедуре. Основным является не только то, что ты прав в определенной ситуации, а то, на сколько ты реализовываешь свои права. Например, если не знать очередности представления доказательств, то можно просто не достичь желаемого результата.
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Как работать с человеком, когда понимаешь, что он виновен
Это сложный вопрос, но адвокатская этика учит адвокатов не отождествлять себя с клиентом. Каждый имеет право на защиту. Это такая же тяжелая проблема, которая существует у врачей, когда они должны лечить участников боевых действий вражеской стороны. Адвокат должен обеспечить равную защиту для всех, даже для виновного лица.
Как выбрать своего адвоката
В первую очередь между клиентом и адвокатом должна быть психологическая связь. Если клиенту комфортно с адвокатом, если он предоставляет исчерпывающую информацию и у человека не возникает ощущения, что что-то не так, то этот адвокат ему подходит.
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Почему юристы всегда ходят в деловых костюмах
Это важно, потому что они презентуют клиента. От того, как выглядит адвокат, зависит впечатление о нем. Судьи – люди очень привередливые, равно как и государственные служащие. У них есть свое видение мира.
Серьезный деловой наряд позволяет сразу на подсознательном уровне понять, что адвокат будет достойно представлять своего клиента.
Качества успешного адвоката
Важными чертами для адвоката являются:
- ответственность (человек поручает адвокату вести его проблему, поэтому в определенной степени он ответственен за его судьбу);
- пунктуальность (непунктуальный человек не может быть "нормальным" адвокатом, поскольку каждый день надо хорошо рассчитывать свое время, чтобы везде успеть);
- порядочность (без этого качества закрытые двери никогда не откроются перед адвокатом);
- чувство справедливости (адвокат без этой черты не способен бороться до конца).
Сколько зарабатывает адвокат
Адвокаты среднего звена зарабатывают 2-3 тысячи долларов. В то же время профессионалы своего дела получают от 3 до 10 тысяч долларов.
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Нарушают ли адвокаты и юристы закон
На такие случаи довольно резко реагирует адвокатское сообщество. Адвокатов, как пересекающих границу, очень быстро привлекают к ответственности. Для этого есть Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры.
Молоток судьи / Скриншот с видео
Вернут ли клиенту деньги, если адвокат не выполнил работу
Да, и я считаю, что адвокат должен вернуть деньги, если он не выполнил обязательства перед клиентом. Очень часто практикуют помесячную форму оплаты.
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Что нравится и раздражает в работе
Больше всего мне нравится выигрывать судебные дела. Там очень долгая подготовка и когда через 2 – 3 года ты получаешь победу, то это бесподобное ощущение.
В то же время раздражает пассивность и некомпетентность государственной системы. Проблема в том, что она не просто работает плохо, а вообще не работает.
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