Профессия адвоката является довольно сложной и требует ответственности, чувства справедливости и порядочности. Адвокатские дела могут длиться годами. Порой в этой профессии не обходится и без угроз.

Подробнее о том, с чем приходится сталкиваться адвокатам ежедневно и что их больше всего раздражает – в интервью с адвокатом Русланом Квитиным для 24 канала.

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Какими делами вы занимаетесь

Обычно, я занимаюсь делами по проблемной недвижимости, когда человек может зарегистрировать право собственности на имущество. Также иногда это могут быть уголовные дела, ДТП и семейные инциденты.



Руслан Квитин / Скриншот с видео

Зачем нужен адвокат, если человек на 100% не виноват

Соблюдение правил и законности – это очень важно в любой процедуре. Основным является не только то, что ты прав в определенной ситуации, а то, на сколько ты реализовываешь свои права. Например, если не знать очередности представления доказательств, то можно просто не достичь желаемого результата.

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Как работать с человеком, когда понимаешь, что он виновен

Это сложный вопрос, но адвокатская этика учит адвокатов не отождествлять себя с клиентом. Каждый имеет право на защиту. Это такая же тяжелая проблема, которая существует у врачей, когда они должны лечить участников боевых действий вражеской стороны. Адвокат должен обеспечить равную защиту для всех, даже для виновного лица.

Как выбрать своего адвоката

В первую очередь между клиентом и адвокатом должна быть психологическая связь. Если клиенту комфортно с адвокатом, если он предоставляет исчерпывающую информацию и у человека не возникает ощущения, что что-то не так, то этот адвокат ему подходит.

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Почему юристы всегда ходят в деловых костюмах

Это важно, потому что они презентуют клиента. От того, как выглядит адвокат, зависит впечатление о нем. Судьи – люди очень привередливые, равно как и государственные служащие. У них есть свое видение мира.

Серьезный деловой наряд позволяет сразу на подсознательном уровне понять, что адвокат будет достойно представлять своего клиента.

Качества успешного адвоката

Важными чертами для адвоката являются:

ответственность (человек поручает адвокату вести его проблему, поэтому в определенной степени он ответственен за его судьбу);

(человек поручает адвокату вести его проблему, поэтому в определенной степени он ответственен за его судьбу); пунктуальность (непунктуальный человек не может быть "нормальным" адвокатом, поскольку каждый день надо хорошо рассчитывать свое время, чтобы везде успеть);

(непунктуальный человек не может быть "нормальным" адвокатом, поскольку каждый день надо хорошо рассчитывать свое время, чтобы везде успеть); порядочность (без этого качества закрытые двери никогда не откроются перед адвокатом);

(без этого качества закрытые двери никогда не откроются перед адвокатом); чувство справедливости (адвокат без этой черты не способен бороться до конца).

Сколько зарабатывает адвокат

Адвокаты среднего звена зарабатывают 2-3 тысячи долларов. В то же время профессионалы своего дела получают от 3 до 10 тысяч долларов.

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Нарушают ли адвокаты и юристы закон

На такие случаи довольно резко реагирует адвокатское сообщество. Адвокатов, как пересекающих границу, очень быстро привлекают к ответственности. Для этого есть Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры.



Молоток судьи / Скриншот с видео

Вернут ли клиенту деньги, если адвокат не выполнил работу

Да, и я считаю, что адвокат должен вернуть деньги, если он не выполнил обязательства перед клиентом. Очень часто практикуют помесячную форму оплаты.

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Что нравится и раздражает в работе

Больше всего мне нравится выигрывать судебные дела. Там очень долгая подготовка и когда через 2 – 3 года ты получаешь победу, то это бесподобное ощущение.

В то же время раздражает пассивность и некомпетентность государственной системы. Проблема в том, что она не просто работает плохо, а вообще не работает.