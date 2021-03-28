В округе №87, в Ивано-Франковской области, 28 марта прошли довыборы в Верховную Раду. По результатам экзитпола, победу одержал Александр Шевенко.

На избирательном участке № 87 в Ивано-Франковской области за победу боролись 14 кандидатов. С отрывом, как свидетельствует экзитпол, в Верховную Раду проходит ...

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Выборы на 87 округе: результаты экзитпола

Михаил Ноняк

Александр Леонидович Шевченко

Руслан Зозуля

Руслан Кошулинский

Юрий Юрченко

Василий Вирастюк

Юрий Голиней

Иосиф Резеш

Руслан Дереворез

Мария Жолоб

Иван Макар

Сергей Сивачук

Александр Леонидович Шевченко

Александр Петрович Шевченко.

Добавим: Маруся Зверобой-Беленькая была 15 кандидаткой на этих довыборах, однако она снялась в пользу Руслана Кошулинского.

Что известно про екзитпол? Его, по заказу консалтинговой компании PG Consulting Group LLC, провела социологическая группа Рейтинг.

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