Кто победил на довыборах на Прикарпатье: результаты экзитпола
В округе №87, в Ивано-Франковской области, 28 марта прошли довыборы в Верховную Раду. По результатам экзитпола, победу одержал Александр Шевенко.
Источник:"Рейтинг"
На избирательном участке № 87 в Ивано-Франковской области за победу боролись 14 кандидатов. С отрывом, как свидетельствует экзитпол, в Верховную Раду проходит ...
Подробно о В Украине состоялись промежуточные выборы на Прикарпатье и Донетчине: фото
Выборы на 87 округе: результаты экзитпола
- Михаил Ноняк
- Александр Леонидович Шевченко
- Руслан Зозуля
- Руслан Кошулинский
- Юрий Юрченко
- Василий Вирастюк
- Юрий Голиней
- Иосиф Резеш
- Руслан Дереворез
- Мария Жолоб
- Иван Макар
- Сергей Сивачук
- Александр Леонидович Шевченко
- Александр Петрович Шевченко.
Довыборы на Прикарпатье: какая причина
- В ноябре прошлого года депутат-мажоритарщик Верховной рады Украины Зиновий Андреевич написал заявление о сложении депутатских полномочий. Его на местных выборах избрали главой Надвирнянской ОТГ.
- 2 марта ЦИК завершил процесс регистрации кандидатов. За мандат нардепа в 87-м округе соревновались 14 претендентов, еще 22 – комиссия отказала в регистрации.
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