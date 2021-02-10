Верховная Рада Украины не смогла вовремя назначить перевыборы мэра Харькова, поэтому они смогут состояться лишь осенью. Заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко объяснил, что это произошло из-за "чехарды" с документами.

Заместитель главы президентского Офиса заверил, что вариант с неназначением выборов даже не рассматривается.

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Из-за того, что была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду. Я думаю, что выборы следует уже будет осенью, ведь сроки (назначение выборов на март – 24 канал) прошли,

– пояснил Кирилл Тимошенко.

Что будет с городом

Заместитель Андрея Ермака также заверил, что город находится в надежных руках. В этом контексте он вспомнил недавнее назначение нового главы Харьковской ОГА Айны Тимчук.

"За этот период в Харькове точно будет спокойно, город будет развиваться. Я знаю, что у них там очень много на лето открытий крупных проектов. Например, зоопарк", – подчеркнул заместитель председателя ОПУ.

Что такое "чехарда" с документами