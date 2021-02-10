Выборы мэра Харькова пройдут осенью из-за "чехарды" с документами, – ОПУ
Верховная Рада Украины не смогла вовремя назначить перевыборы мэра Харькова, поэтому они смогут состояться лишь осенью. Заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко объяснил, что это произошло из-за "чехарды" с документами.
Источник:"Новое время"
Заместитель главы президентского Офиса заверил, что вариант с неназначением выборов даже не рассматривается.
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Из-за того, что была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду. Я думаю, что выборы следует уже будет осенью, ведь сроки (назначение выборов на март – 24 канал) прошли,
– пояснил Кирилл Тимошенко.
Что будет с городом
Заместитель Андрея Ермака также заверил, что город находится в надежных руках. В этом контексте он вспомнил недавнее назначение нового главы Харьковской ОГА Айны Тимчук.
"За этот период в Харькове точно будет спокойно, город будет развиваться. Я знаю, что у них там очень много на лето открытий крупных проектов. Например, зоопарк", – подчеркнул заместитель председателя ОПУ.
Что такое "чехарда" с документами
- Для того, чтобы в Харькове провели новые выборы, по закону, соответствующее решение должна была принять Верховная Рада по представлению местных властей.
- После смерти Геннадия Кернеса город возглавил секретарь горсовета Игорь Терехов. Он заверил, что подал соответствующее обращение в парламент, но сделал это в последний день – 31 декабря 2020 года.
- Следовательно, чтобы выборы состоялись 28 марта, решения должны одобрить в течение 26 – 29 января, но парламент так этого и не сделал. В Раде заявили, что Терехов направил не все необходимые документы.
- Но секретарь горсовета отразился тем самым – заявил, что ничего не знает и уже давно ожидает от парламента перечень документов, которые необходимо направить.
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