Верховная Рада 30 марта одобрила законопроект относительно выборов мэра Харькова. Так, голосование состоится 31 октября 2021 года.

Соответствующее решение одобрили 249 народных избранников. Кстати, они должны были проголосовать за законопроект не позднее чем за 60 суток до дня проведения выборов.

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Заметим, сейчас исполняющий обязанности городского главы Харькова – секретарь Игорь Терехов.

Почему в Харькове так долго не назначали дату выборов

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от коронавируса еще 17 декабря 2020 года. Его полномочия официально прекратили лишь 24 февраля 2021 года.

Верховная Рада не могла проголосовать за назначение досрочных выборов мэра, потому что местная власть вовремя не подала необходимые документы. В частности, не хватало обращения Терехова, копии свидетельства о смерти Кернеса и решения горсовета о взятии во внимание факта смерти мэра.

Сам Терехов говорил, что ждал запроса парламента. По мнению журналиста Павла Федосенко, секретарю было выгодно затягивать с подачей документов. Якобы если бы выборы назначили на март, то мог бы победить бывший мэр Михаил Добкин.

Пакет всех документов подали в Верховную Раду только 3 марта.

Обратите внимание! Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что выборы в Харькове могут состояться лишь в марте или октябре. Поскольку случилась волокита с документами, голосование состоится в октябре.