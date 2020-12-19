В 2020 году весь мир активно наблюдал за выборами в США, гадая, кто же победит: Трамп или Байден. Нового президента выбирали также в Польше и Молдове, а в Украине состоялись местные выборы. Впрочем, на 2021 год также запланированы важные голосования.

Сайт 24 канала рассказывает, какие выборы и где состоятся в 2021 году.

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Выборы в России

На 2021 год во многих странах запланировано проведение парламентских выборов. Так, выборы в Государственную Думу пройдут в России 19 сентября.



Алексей Навальный с женой. Он не раз пытался сплотить оппозиционные силы / Фото facebook.com/navalny

Выборы в Молдове

О досрочных выборах парламента говорят в Молдове. Новоизбранная президент Майя Санду заявила, что этот парламент не представляет народ, поэтому нужно провести досрочные и выборы.

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Выборы в Германии

Очередные парламентские выборы запланированы в Германии. Проведут их не ранее 29 августа и не позднее 24 октября 2021 года. Там изберут членов 20-го созыва бундестага, которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны. Важно и то, что это будут первые выборы начиная с 2005 года, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель. Еще несколько лет назад Ангела Меркель заявляла, что это ее последний срок, после которого она не будет снова выдвигать свою кандидатуру.

Выборы в Кыргызстане

В 2021 году президентские выборы запланированы в Кыргызстане. Досрочные пройдут 10 января 2021 года. Так, Напомним, что осенью 2020 года там состоялись парламентские выборы, но их результаты признали недействительными из-за массовых протестов, которые вспыхнули в стране. В результате протестов президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, поэтому президентские выборы назначили уже на январь 2021 года, а новые парламентские выборы пройдут весной 2021 года.

Выборы в Узбекистане

Президентские выборы в Узбекистане запланированы на 26 декабря 2021 года. Там президент избирается сроком на пять лет, а одно и то же лицо не может быть президентом Республики Узбекистан более двух сроков подряд. Сейчас на пост главы государства также претендует действующий президент Шавкват Мирзиеев, в случае победы, это станет его последним сроком.

Выборы в Казахстане

10 января 2021 года состоятся выборы депутатов Мажилиса, нижней палаты Парламента Республики Казахстан. Мажилис состоит из 107 депутатов.

Выборы в Болгарии

До мая 2021 года должны состояться парламентские выборы в Болгарии. Также в следующем году должны состояться и президентские выборы, которые проходят раз в пять лет, а предыдущие были в 2016 году.

Выборы в Иране

Президентские выборы в Иране пройдут 18 июня 2021 года. Действующий президент Хасан Рухани, согласно иранскому законодательству, не сможет баллотироваться на третий срок.

Выборы в Израиле

Выборы президента в Израиле запланированы на лето 2021 года. Президента там выбирает Кнессет (парламент) на один семилетний срок. Поэтому действующий президент Ривлин Реувен не сможет быть избран повторно.

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Выборы в Португалии

24 января 2021 года пройдут президентские выборы в Португалии. Потенциальных кандидатов там уже насчитывают около 10 человек, а действующий президента Марселу Ребелу де Соза также может баллотироваться на второй срок.

Выборы в Норвегии

В сентябре должны состояться парламентские выборы в Норвегии. Премьер-министр Эрна Солберг, занимающий эту должность с 2013 года, надеется победить и в 2021 году.

Какие выборы перенесли из-за пандемии

Из-за пандемии COVID-19 во многих странах выборы, которые должны были состояться в 2020 году, перенесли на 2021 год. Так, например, правительство Гонконга на год отложил парламентские выборы, которые должны состояться в сентябре, заявив, что это необходимо из-за роста заболеваемости коронавирусом. Поэтому выборы там состоятся лишь осенью 2021 года.

Парламентские и президентские выборы должны были состояться и в Сомали. Но дату парламентских выборов немного подвинули и вместо ноября 2020 года, они состоятся в декабре 2020. А вот президентские выборы запланировали на 8 февраля 2021 года. На год парламентские выборы перенесли и в Эфиопии, теперь они должны состояться в августе 2021 года.

Местные выборы в этом году должны были состояться и в Англии. Но в правительстве Великобритании приняли решение перенести местные выборы и выборы мэров в год — на май 2021.

Как выборы повлияют на Украину

Конечно, не все выборы, которые проходят в мире будут иметь прямое влияние на Украину. Впрочем, значимыми для нашей страны станет смена канцлера в Германии, также будут иметь влияние выборы в Госдуму и переизбрание парламента в Молдове.

Как повлияют выборы в Германии

Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", говорит, что единственные выборы, которые повлияют на Украину, и то не сразу, а более опосредованно, это смена канцлера ФРГ.

Там пройдут выборы бундестага, и вот они могут повлиять на развитие переговорного процесса по Донбассу, работу Нормандской четверки. Выборы в Госдуму не являются определяющими, единственное, есть риски в определенных провокациях, потому что могут быть заинтересованые в провоцировании конфликтных ситуаций на Донбассе, чтобы это использовать в предвыборной кампании, – говорит Фесенко.

Он добавил, что главные выборы, которые будут влиять на ситуацию в Украине уже состоялись – это выборы в США. Изменения политики США в Украине не произойдет, но она станет более системной, последовательной, будет большая поддержка антикоррупционных институтов.

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Виктор Карвацкий, СЕО аналитического центра "AdAstra", также считает, что наибольшее влияние на Украину будут иметь парламентские выборы в Германии.

Германия является приоритетным союзником для Украины во многих вопросах – минский диалог, интеграция Украины в Европейский союз, любые макроэкономические помощи от ЕС, сотрудничество в рамках НАТО. Германия является архиважной для Украины, – говорит Карвацкий.

Алексей Гарань, научный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и профессор политологии НаУКМА, пояснил в комментарии сайту 24 канала, что Ангела Меркель надежный партнер Украины, который хорошо понимает, что происходит в стране со всеми плюсами и минусами, и который последовательно поддерживает политику санкций против России.

Вполне возможно, что новая коалиция будет включать "зеленых". "Зеленые" сейчас усиливают свои позиции и не исключено, что они будут играть одну из центральных ролей в будущей коалиции. Если это произойдет – это хорошо для Украины. Вряд ли они могут претендовать на должность канцлера, но если они будут второй силой в коалиции, они получат пост министра иностранных дел, – отметил Алексей Гарань.

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, отметил, что у партии Ангелы Меркель (Христианско-демокартический союз) нет фигуры такого масштаба как она, в конкурентном лагере тоже.



Меркель покинет свой пост / Фото bundesregierung.de

Меркель вообще отличается тем, что делает все возможное, чтобы альтернативные лидеры и не возникли, она это делает со второй середины 2000-х. Но такая политическая тактика привела к тому, что сильных лидеров нет.

Независимо от того, кто там придет к власти, Германия не изменит свою политику в отношении Украины. Бояться того, что Германия развернется в сторону России не стоит, Россия много сделала, чтобы испортить себе имидж, в том числе и в Германии. Но мы будем становиться второстепенной темой, ведь новый лидер не будет иметь никакой эмоциональной связи с минским процессом, для которого это будет просто бремя наследия Меркель, – говорит Бурковский.

Максим Джигун, политолог аналитического центра "Інполіт", не соглашается с тем, что Германия является единственным и нерушимым партнером Украины. Потому что политика Меркель демонстрирует, что они очень гибкие. И вопрос личного экономического интереса у них выше, чем интерес общественного блага и мира в Украине.

Скорее всего новым канцлером будет представитель той же партии, что и Меркель, и общая политика не изменится. Думаю, что они продолжат торпедировать вопрос Северного потока-2, они активно лоббируют этот вопрос. Они будут союзниками Украины, но не в экономических вопросах, – говорит Джигун.

Как повлияют выборы в России

Виктор Карвацкий говорит, что выборы в Российской Федерации бутафорские. На украино-российские отношения, на то, что происходит на Донбассе, аннексию Крыма, эти выборы никак не повлияют.

За все это отвечает лично Путин, он замкнул на себе внешнеполитический блок и выборы в любом округе России на это не повлияют вообще, – отметил эксперт.

Алексей Гарань объяснил, что Путин и правящая партия используют все возможные административные средства и контроль за ресурсами и медиапространства, чтобы обеспечить свою победу. Но мы видим, что в некоторых регионах это не удается, и даже те силы, которые традиционно поддерживали Путина, ушли в оппозицию, как, например, губернатор Владивостока. Сейчас усиливаются позиции Навального, главная интрига в том, удастся ли его политической силе принять участие в выборах и насколько оппозиции удастся отвоевать места у правящей партии.

Я думаю, что "Единой России" удастся иметь большинство, но вопрос, какой ценой. Вопрос, как потенциальное ослабление позиций Путина может повлиять на внешнюю политику России. С одной стороны это ослабляет его возможности для давления на Украину, а с другой стороны, как показывает практика, при таких условиях диктаторские режимы стремятся обеспечить "короткую, но победную войну, – говорит Алексей Гарань.

Эксперт отметил, что они могут пытаться показать свою силу и получить внутриполитические дивиденды, так, как это было с Крымом в 2014 году. Тогда рейтинги Путина падали, а после аннексии Крыма начали подниматься. Сейчас у Путина вряд ли есть много ресурсов, чтобы усиливать конфликт в Украине, он будет искать возможностей получить внешнеполитические достижения не в Украине. Как пример, это может быть пророссийский кандидат в Беларуси, или российские миротворцы в Нагорном Карабахе.

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Петр Бурковский добавляет, что в России выборы уже давно ни на что не влияют. Но нужно внимательно следить за Дальним Востоком, Приморьем, Хабаровским краем, Поволжьем, Москвой – там есть наибольшие шансы для оппозиции. Главного оппозиционера, Алексея Навального, из страны выгнали, его место никто не займет, и возникает вопрос, удастся ли несистемной российской оппозиции объединиться. Если они пойдут одним фронтом – их легче снять, если несколькими – надо объяснить людям, кого и в каких регионах поддерживать.

Нам в Украине надо смотреть за явкой и протестным голосованием, потому что если партия власти в любым способом сможет преодолеть 50% барьер, это говорит о том, что власть чувствует себя уверенно, несмотря на кризис и разочарование граждан. А вот если несмотря на все усилия результат партии власти падает ниже 40% – это говорит о том, что в России начался политический кризис, – пояснил Эксперт.

Максим Джигун добавил, что Россия представляет собой суперпрезидентское государство по форме правления, поэтому выборы в Госдуму не будут иметь влияния на Украину.

Позиция новой Госдумы может быть жестче по отношению к Украине, Донбассу и Крыму. Переговоры будут продолжаться, но на условиях России, потому что, к сожалению, рычагов влияния на Россию с украинской стороны мы не можем найти и единственное на что можем рассчитывать – это санкции со стороны Евросоюза и США, – отметил Джигун.

Как повлияют выборы в Молдове

Алексей Гарань говорит, что ситуация в Молдове абсолютно непредсказуема. Мы имеем сейчас проевропейского президента, который в отличие от предыдущего президента Додона, никогда не имел колебаний, относительно территориальной целостности Украины, признания принадлежности Крыма к Украине. Однако, есть вопрос, кто получит большинство на досрочных выборах в парламенте.

Возможны различные комбинации, в том числе и победа какой-то комбинации пророссийских сил, это не исключено. Могут выиграть как проевропейские силы, так и пророссийские, все это возможно. И в Молдове сложится ситуация, когда проевропейский президент должен сосуществовать со сложной коалицией сил. Это будет большим вызовом и для Молдовы, и для Украины, – комментирует ситуацию Гарань.

Максим Джигун добавил, что избрание госпожи Санду в Молдове показывает, что демократические процессы там преобладают над авторитарными. И остается надеяться, что, в том случае, если будут досрочные парламентские выборы, это продолжится и победят демократические силы. Если это произойдет, это позволило бы Украине укрепить восточно-европейский союз. Молдову мы можем рассматривать как нашего союзника в отношениях с Россией. Ведь гибридная политика России предполагает то, чтобы захватить бывшие страны СНГ и сделать их нетронутым блоком для Запада.

Если на парламентских выборах в Молдове пройдут прозападные силы, это будет для нас огромным преимуществом. Самым интересным сотрудничеством, которое могло бы быть у нас с новым парламентом Молдовы – это продолжение работы по "Крымской платформе". Если их парламент будет разделять позицию их президента – это будет большим плюсом для нас, – говорит Джигун.