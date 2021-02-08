Сломали железный стул и били бутылкой по голове: копов с Черкасщины подозревают в пытках
Двух сотрудников Нацполиции Черкасской области подозревают в пытках. Они сильно не только руками и ногами избили мужчину, который попал в их участок. В частности, выбили пострадавшему зубы. Инцидент произошел 5 февраля.
Источник:Офис генпрокурора
В избиении обвинил правоохранителей мужчина. Его доставили в отделение полиции для проверки причастности к краже и мошенничеству.
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Подробнее о деле от Офиса генпрокурора
- 6 февраля 2021 года в больницу за медицинской помощью обратился мужчина с многочисленными телесными повреждениями.
- Он сообщил, что накануне его избили сотрудники полиции.
- Следователи предварительно установили, что подозреваемые пытались получить признание в совершении преступлений.
- И они в течение нескольких часов избивали потерпевшего, на котором были наручники. Наносили удары руками и ногами по голове, лицу и туловищу. В результате выбили мужчине 4 передних зуба.
Другие важные подробности
В ГБР уточнили, что били полицейские мужчину железным стулом и шлангом от огнетушителя. Говорится о 2 старших участковых офицерах полиции сектора полицейской деятельности.
Как выяснили следователи Бюро, 5 февраля потерпевший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в городе Городище. И туда зашли оперативники. Они и доставили пострадавшего в сектор полиции.
А уже в отделении 2 старших участковых пытались получить объяснения в отношении краж и возможного совершения им этих краж.
Как пытали мужчину правоохранители (Внимание! Не для слабонервных! 18+)
- С целью получения признания в совершении преступлений полицейские в служебном кабинете начали избивать мужчину и в итоге сломали об него железный стул.
- Далее, чтобы пострадавший не сопротивлялся, надели на него наручники.
- После этого нанесли удары руками, ногами и шлангом от огнетушителя. После били пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу.
Какие телесные повреждения получил пострадавший в результате
- Ушиб мягких тканей лица, головы и спины.
- Травматическое удаление зубов верхней челюсти.
Что теперь ждет полицейских-палачей
- Сейчас их, а также руководство отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.
- Кроме того, им 7 февраля сообщили о подозрении в пытках. Произошло это из-за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.
- Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
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