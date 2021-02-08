Двух сотрудников Нацполиции Черкасской области подозревают в пытках. Они сильно не только руками и ногами избили мужчину, который попал в их участок. В частности, выбили пострадавшему зубы. Инцидент произошел 5 февраля.

В избиении обвинил правоохранителей мужчина. Его доставили в отделение полиции для проверки причастности к краже и мошенничеству.

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Подробнее о деле от Офиса генпрокурора

6 февраля 2021 года в больницу за медицинской помощью обратился мужчина с многочисленными телесными повреждениями.

Он сообщил, что накануне его избили сотрудники полиции.

Следователи предварительно установили, что подозреваемые пытались получить признание в совершении преступлений.

И они в течение нескольких часов избивали потерпевшего, на котором были наручники. Наносили удары руками и ногами по голове, лицу и туловищу. В результате выбили мужчине 4 передних зуба.

Другие важные подробности

В ГБР уточнили, что били полицейские мужчину железным стулом и шлангом от огнетушителя. Говорится о 2 старших участковых офицерах полиции сектора полицейской деятельности.

Как выяснили следователи Бюро, 5 февраля потерпевший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в городе Городище. И туда зашли оперативники. Они и доставили пострадавшего в сектор полиции.

А уже в отделении 2 старших участковых пытались получить объяснения в отношении краж и возможного совершения им этих краж.

Как пытали мужчину правоохранители (Внимание! Не для слабонервных! 18+)

С целью получения признания в совершении преступлений полицейские в служебном кабинете начали избивать мужчину и в итоге сломали об него железный стул.

Далее, чтобы пострадавший не сопротивлялся, надели на него наручники.

После этого нанесли удары руками, ногами и шлангом от огнетушителя. После били пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу.

Какие телесные повреждения получил пострадавший в результате

Ушиб мягких тканей лица, головы и спины.

Травматическое удаление зубов верхней челюсти.

Что теперь ждет полицейских-палачей

Сейчас их, а также руководство отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, им 7 февраля сообщили о подозрении в пытках. Произошло это из-за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Заметим! Громкий случай о пытках со стороны полицейских произошел в мае 2020 года в Кагарлыке Киевской области. В избиении и изнасиловании обвинила правоохранителей женщина – Неля Погребицкая. Она утверждает, что ее били, насиловали, надевали противогаз, наручники и даже стреляли над ее головой из табельного оружия, чтобы запугать. Больше об изнасиловании в Кагарлыке – читайте по ссылке.