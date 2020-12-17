В Киеве на Майдане Независимости с 15 декабря продолжаются протесты ФЛП. Предприниматели требуют отменить карантин для бизнеса, а также введение кассовых аппаратов для микробизнеса.

15 декабря мирная акция протеста переросла в столкновения между митингующими и правоохранителями. Пострадавшие были с обеих сторон, пишет 24 канал. Актуально Протесты ФЛП: в Киеве активисты не собираются уходить с Майдана Заметим, чтобы разогнать ФЛП правоохранители били их дубинками и применяли слезоточивый газ. Впрочем, после столкновений протестующим удалось обустроили своеобразный палаточный городок, где они остались ночевать. Что известно о протестах ФЛП Кроме отмены карантина, протестующие также требуют, чтобы нардепы аннулировать обязательное введение кассовых аппаратов. Кстати, парламент отложил этот закон до 1 января 2022 года.

Кроме того, предприниматели выступают за проведение реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС, а также введение моратория на проверки микробизнеса до завершения реформы.

На следующий день после столкновений акция продолжилась. 16 декабря на Майдане Независимости было относительно спокойно.

17 декабря протесты ФЛП продолжались. Около сотни предпринимателей остались в центре столицы на ночную вахту.

Добавим, что на акцию протеста приезжают ФЛП со всей Украины.