Как вы воспринимаете протесты ФЛП в центре столицы: опрос
В Киеве на Майдане Независимости с 15 декабря продолжаются протесты ФЛП. Предприниматели требуют отменить карантин для бизнеса, а также введение кассовых аппаратов для микробизнеса.
15 декабря мирная акция протеста переросла в столкновения между митингующими и правоохранителями. Пострадавшие были с обеих сторон, пишет 24 канал.
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Заметим, чтобы разогнать ФЛП правоохранители били их дубинками и применяли слезоточивый газ. Впрочем, после столкновений протестующим удалось обустроили своеобразный палаточный городок, где они остались ночевать.
Что известно о протестах ФЛП
- Кроме отмены карантина, протестующие также требуют, чтобы нардепы аннулировать обязательное введение кассовых аппаратов. Кстати, парламент отложил этот закон до 1 января 2022 года.
- Кроме того, предприниматели выступают за проведение реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС, а также введение моратория на проверки микробизнеса до завершения реформы.
- На следующий день после столкновений акция продолжилась. 16 декабря на Майдане Независимости было относительно спокойно.
- 17 декабря протесты ФЛП продолжались. Около сотни предпринимателей остались в центре столицы на ночную вахту.
- Добавим, что на акцию протеста приезжают ФЛП со всей Украины.
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