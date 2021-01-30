Будут нейтрализовать угрозы в атомной энергетике: президент ввел в действие решение СНБО
Президент Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 29 января 2021 года. В документе говорится о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности.
Источник: официальное представительство президента Украины
Теперь Кабмин должен за месяц подготовить законопроект и подать его на рассмотрение парламента.
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О чем говорится в решении:
- Законопроект правительства должен обеспечить регулирование мощности при вводе в эксплуатацию объектов-производителей электроэнергии из возобновляемых источников.
- До 1 июля Кабмин должен подать еще один законопроект, которым утвердит новую "Общегосударственную целевую экологическую программу". Она будет регулировать обращение с радиоактивными отходами и установление и определение особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения.
- Решение СНБО предусматривает завершение строительства и ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР на украинских АЭС.
- 1 апреля 2021 года в Украине должны утвердить концепцию государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года.
- Эту программу должны принять в течение полугода.
- До 1 апреля также должны разработать инструменты стимулирования субъектов производителей электроэнергии из альтернативных источников.
Контролировать выполнение этого решения СНБО возложено на его секретаря – Алексея Данилова.
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