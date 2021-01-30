Президент Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 29 января 2021 года. В документе говорится о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности.

Источник: официальное представительство президента Украины Теперь Кабмин должен за месяц подготовить законопроект и подать его на рассмотрение парламента. Читайте также Усиление ответственности за ложь в декларациях: Зеленский ввел в действие решение СНБО О чем говорится в решении: Законопроект правительства должен обеспечить регулирование мощности при вводе в эксплуатацию объектов-производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

До 1 июля Кабмин должен подать еще один законопроект, которым утвердит новую "Общегосударственную целевую экологическую программу" . Она будет регулировать обращение с радиоактивными отходами и установление и определение особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения.

. Она будет регулировать обращение с радиоактивными отходами и установление и определение особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения. Решение СНБО предусматривает завершение строительства и ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР на украинских АЭС.

1 апреля 2021 года в Украине должны утвердить концепцию государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года.

до 2026 года. Эту программу должны принять в течение полугода.

До 1 апреля также должны разработать инструменты стимулирования субъектов производителей электроэнергии из альтернативных источников. Контролировать выполнение этого решения СНБО возложено на его секретаря – Алексея Данилова.