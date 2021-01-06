Введение локдауна является не ко времени, – мэр Черкасс Бондаренко
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что считает введение локдауна в городе с 8 января неуместным. Количество зараженных в Черкассах сейчас уменьшилось.
Накануне Нового года был пик заболевания, однако сейчас ситуация с коронавирусом пошла на спад. Об этом Бондаренко заявил в видеообращении, которое обнародовал на своей странице в фейсбуке.
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На фоне снижения количества больных, введение локдауна является не ко времени,
– подчеркнул Бондаренко.
Что еще сказал Бондаренко
- В Черкассах жизнь продолжается своим путем. Ситуация с коронавирусом является контролируемой.
- Окончательное решение относительно дальнейших действий местные власти будут принимать уже с понедельника, 11 января.
Что говорят в Кабмине
В Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун нельзя откладывать или отменять. После зимних праздников количество зараженных коронавирусом возрастет в любом случае.
Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль отметил ранее, что все мэры должны трезво относиться к карантинным ограничениям, ведь от них зависит жизнь людей.
Мэр Бондаренко и карантин: что известно
- Глава Черкасс известен своими неоднократными демаршами против карантина из-за коронавируса.
- В мае 2020 года Бондаренко досрочно отменил карантинные ограничения.
- Президент Владимир Зеленский пригрозил тогда мэру Черкасс возможными юридическими последствиями.
- Впоследствии Зеленский прокомментировал переговоры с Бондаренко словами, что "за один стол с такими бандитами не сядет".
Новые ограничения карантина 2021 года / Инфографика 24 канала
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