Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что считает введение локдауна в городе с 8 января неуместным. Количество зараженных в Черкассах сейчас уменьшилось.

Накануне Нового года был пик заболевания, однако сейчас ситуация с коронавирусом пошла на спад. Об этом Бондаренко заявил в видеообращении, которое обнародовал на своей странице в фейсбуке.

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На фоне снижения количества больных, введение локдауна является не ко времени,

– подчеркнул Бондаренко.

Что еще сказал Бондаренко

В Черкассах жизнь продолжается своим путем. Ситуация с коронавирусом является контролируемой.

Окончательное решение относительно дальнейших действий местные власти будут принимать уже с понедельника, 11 января.

Что говорят в Кабмине

В Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун нельзя откладывать или отменять. После зимних праздников количество зараженных коронавирусом возрастет в любом случае.

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль отметил ранее, что все мэры должны трезво относиться к карантинным ограничениям, ведь от них зависит жизнь людей.

Мэр Бондаренко и карантин: что известно

Глава Черкасс известен своими неоднократными демаршами против карантина из-за коронавируса.

В мае 2020 года Бондаренко досрочно отменил карантинные ограничения.

Президент Владимир Зеленский пригрозил тогда мэру Черкасс возможными юридическими последствиями.

Впоследствии Зеленский прокомментировал переговоры с Бондаренко словами, что "за один стол с такими бандитами не сядет".​

Новые ограничения карантина 2021 года / Инфографика 24 канала​