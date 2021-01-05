Во второй половине ХХ века правительство США разработало план вторжения на территорию Панамы. Его целью было отстранить от власти местного диктатора Мануэля Норьегу, а также защитить в стране демократию. Командующим и инициатором военных действий со стороны США стал новоизбранный президент Джордж Буш-старший, который был хорошо знаком с диктатором задолго до конфликта.

Во второй половине 20 века правительство Соединенных Штатов Америки разработало план вторжения на территорию Панамы. Как США удалось прекратить диктатуру, длившуюся 21 год – в программе "одна история" на 24 канале.

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Предыстория

В начале 80-х годов прошлого века лидером Панамы был генерал Омар Торрихос. С правительством США его связывали лишь дипломатические отношения. Главный интерес Соединенных Штатов к Панаме заключался в влиянии на стратегически важную зону Панамского канала. В 1977 году Торрихос вместе с американским президентом Джимми Картером подписали соглашение, в соответствии с которым контроль над каналом должен был перейти к администрации Панамы в начале нового тысячелетия. Условием договора было сохранить присутствие в этой зоне военных баз США.

В это время будущий диктатор республики Мануэль Норьега сотрудничал с ЦРУ. Директором разведывательного управления тогда был Джордж Буш-старший, который впоследствии и станет инициатором военного вторжения. Норьега исполнял роль информатора, за что получал оплату в размере 200 000 долларов США в год.

Мануэль Норьега / Фото из Pinterest

Так продолжалось до 1981 года, когда при загадочных обстоятельствах в авиакатастрофе погиб глава Панамы Торрихос. Поскольку официального протокола по передаче власти в таком случае в государстве не было, фактическим правителем республики стал Норьега. На то время он был главой панамской Национальной гвардии, а также сторонником диктаторских методов управления страной. Новый правитель бросил все силы на то, чтобы остаться у власти надолго.

Реакция США

Правительство США было откровенно недовольно таким развитием событий. Отношения с Норьегой начали быстро портиться. Во время Холодной войны диктатор постепенно начал склоняться на сторону СССР, благодаря чему получил помощь и поддержку Кубы, Ливии и Никарагуа. Кроме того, напряжение в отношениях росло из-за ряда скандалов, которые были связаны с торговлей Норьеги наркотиками и оружием.

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В Республике все чаще вспыхивали протесты против репрессий и откровенного нарушения прав человека диктаторским режимом. В 1987 году срок пребывания Норьеги на посту главы Национальной гвардии истек. Согласно договору, настало время назначить нового военнослужащего. Однако диктатор объявил, что планирует руководить республикой еще в течение следующих пяти лет.

Такие заявления привели к массовым уличным протестам, которые Норьега пытался разогнать силой и объявил на территории Панамы чрезвычайное положение. Уже после этих событий правительство США начало строить планы военного вторжения в Республику. Однако впереди были президентские выборы, поэтому Джордж Буш-старший, который был настроен на победу, опасался, что вооруженное противостояние с участием США может навредить его рейтингу.

Улицы Панамы в 1989 году / Фото из Википедии

Между тем для того, чтобы унять протесты Норьега объявил, что устроит в Республике демократические выборы. На пост президента панамцы должны были избрать между провластным представителем Карлосом Дюком и оппозиционным кандидатом Гильермо Эндаром. Выборы состоялись 7 мая 1989 года. Согласно официальному подсчету голосов, победил кандидат Норьеги. Однако оппозиционные силы заявляли о массовых фальсификациях. Они провели параллельный подсчет, в соответствии с которым со значительным преимуществом одержал победу Гильермо Эндар. Через несколько дней на лидера оппозиции было совершено нападение и Эндар с многочисленными травмами попал в больницу.

Операция "Справедливое дело"

После этих событий Джордж Буш-старший решил в конце концов перейти к решительным действиям. Он официально не признал результаты президентских выборов в Панаме, а также ввел против Республики экономические санкции. В парламенте Панамы отреагировали жестко. 15 декабря 1989 года на заседании была принята резолюция, в соответствии с которой между Панамой и США возникало состояние войны, и провокатором этого было объявлено правительство Соединенных Штатов.

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Уже на следующий день в пригороде Панамы произошел инцидент, который значительно ускорил момент вторжения США. Четверо американских военных, которые до сих пор находились на местных базах Соединенных Штатов, решили отдохнуть в городе. По их показаниям, на них совершили нападение в то время, когда мужчины остановились у блокпоста. Военные были невооружены и находились в частном авто. Однако панамские силовики решили, что американцы проводят разведывательную миссию и открыли по ним огонь. В результате инцидента двое военных получили серьезные ранения, один из них впоследствии скончался в госпитале.

Операцию "Справедливое дело" правительство США разработало в течение нескольких дней после нападения. Вторжение в Панаму назначалось на 20 декабря. В 1 час ночи на территорию Республики ступили более 27 тысяч американских солдат. В их распоряжении было около 300 самолетов. По ту сторону баррикад насчитывалось 16 тысяч военнослужащих панамских сил обороны.

План операции "Справедливое дело" / Фото из архива

Через несколько часов после начала операции Джордж Буш-старший выступил с речью. В ней он подчеркнул, что был вынужден принять такое решение, чтобы защитить жизнь американцев. К тому времени на территории Панамы находилось около 35 тысяч граждан Соединенных Штатов. Кроме того, президент США заявил, что этим вторжением он стремится защитить демократию и права человека в Республике. Дополнительными причинами для вооруженного противостояния были противодействие международному наркотрафику и гарантии выполнения соглашения по Панамскому каналу. Согласно этому договору, США имели право применять войска для защиты стратегического объекта.

Джордж Буш-старший / Фото из Википедии

Военнослужащие США быстро захватили гражданский аэропорт в городе, уничтожили личный реактивный самолет Норьеги и потопили панамский военный катер. Они нанесли удары по военным базам и командным центрам. Кроме того, спецназ провел операцию по освобождению из панамской тюрьмы гражданина США, которого недавно правительство Панамы обвинило в шпионаже.

М113 в Памані / Фото Джон Эллиот

Через некоторое время после начала "Справедливого дела" лидер панамской оппозиции Гильермо Эндара принял присягу и был провозглашен новоизбранным президентом Республики. Диктатора устранили, однако он все еще пытался избежать наказания. Норьега бежал на территорию дипломатической миссии Ватикана, где попросил политического убежища. Но из-за значительного дипломатического давления вскоре он был вынужден сдаться.

Суд над диктатором

В конце диктатора судили на территории США, где он отбыл 17 лет заключения по обвинению в наркоторговле. При этом срок наказания был существенно уменьшен благодаря его бывшему сотрудничеству с ЦРУ. После этого Норьегу вместе с женой перевезли во Францию. В Европе им предъявили обвинения в отмывании средств через французские банки и контрабанде наркотиков.

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После пяти лет пребывания во французской тюрьме, Норьега в конце концов вернулся на родину. В Панаме он продолжил находиться под стражей. На этот раз – за преступления, которые совершил на посту главы республики, в частности убийства политических оппонентов.

Операция "Справедливое дело" длилась почти полтора месяца. За это время в ходе боевых действий погибло около 1000 граждан Панамы. Военные США потеряли 23 человека, еще 325 вернулись с вражеской территории ранеными. Наконец правительство Соединенных Штатов добилось поставленных целей и прекратило правление диктатора. Гильермо Эндара, новый президент Республики, в свою очередь объявил о расформировании вооруженных сил Панамы, чтобы окончательно прекратить военную диктатуру, которая господствовала в этом государстве в течение 21 года.