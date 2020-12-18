На втором заседании Одесского областного совета 18 декабря депутаты снова устроили драку. Конфликт вспыхнул еще утром. Из-за этого на заседании часто объявляли перерыв.

Новоизбранные депутаты по очереди блокировали трибуну, поэтому голосовать приходилось поднятием рук. Об этом сообщает "Думская".

Узнайте также Столкновения и обвинения в захвате власти в Запорожье с боями избрали председателя облсовета

Как депутаты "брали" трибуну

Первыми заблокировали трибуну представители ОПЗЖ, "Партии Шария" и "За Майбутнє". Их неудачная попытка закончилась разбитым стеклом.

Столкновения в Одесском облсовете: видео "Думской"

Около полудня в сессионный зал пытались ворваться депутаты горсовета от ОПЗЖ во главе с Виктором и Виталием Баранским Саутенковим.

Столкновения в Одесском облсовете: видео "Думской"

В коридоре началась тасканина. Полиция сдерживала незваных гостей. В результате разбили оконное стекло на двери.

Столкновения в Одесском облсовете: видео "Думской"

Впоследствии трибуну таки взяли под контроль депутаты от "Слуги народа", "ЕС", "Доверяй делам" и "Батькивщины".

Наиболее активным депутатом стал Андрей Бабенко от "Батькивщины", который не упускал никакой возможности помахать кулаками.

Обратите внимание! Первое заседание Одесского облсовета 4 декабря также прошло с конфликтами и драками. В результате столкновений, одна из нардепов обратилась к врачам с подозрением на перелом. Также в сессионном зале частично уничтожили мебель и другие вещи. Длились схватки около 12 часов, после чего депутаты наконец приступили к работе поздно вечером.