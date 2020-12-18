Драка в Одесском облсовете: депутаты снова штурмовали трибуну – эпическое видео
На втором заседании Одесского областного совета 18 декабря депутаты снова устроили драку. Конфликт вспыхнул еще утром. Из-за этого на заседании часто объявляли перерыв.
Новоизбранные депутаты по очереди блокировали трибуну, поэтому голосовать приходилось поднятием рук. Об этом сообщает "Думская".
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Как депутаты "брали" трибуну
Первыми заблокировали трибуну представители ОПЗЖ, "Партии Шария" и "За Майбутнє". Их неудачная попытка закончилась разбитым стеклом.
Столкновения в Одесском облсовете: видео "Думской"
Около полудня в сессионный зал пытались ворваться депутаты горсовета от ОПЗЖ во главе с Виктором и Виталием Баранским Саутенковим.
Столкновения в Одесском облсовете: видео "Думской"
В коридоре началась тасканина. Полиция сдерживала незваных гостей. В результате разбили оконное стекло на двери.
Столкновения в Одесском облсовете: видео "Думской"
Впоследствии трибуну таки взяли под контроль депутаты от "Слуги народа", "ЕС", "Доверяй делам" и "Батькивщины".
Наиболее активным депутатом стал Андрей Бабенко от "Батькивщины", который не упускал никакой возможности помахать кулаками.
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