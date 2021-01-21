Полицейские установили личность второго мужчины, которого жестоко убил 20 января 30-летний житель Одессы. Как оказалось, мужчина арендовал жилье вместе с семьей фигуранта дела.

Когда полицейские вошли в квартиру, где произошла кровавая резня, они увидели мужчину с головой собственного 53-летнего отца в руках. Об этом сообщает "Думская".

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С места преступления следователи изъяли 11 ножей, которыми пользовался убийца.

Бил в шею, по спине и животу

Обезглавленное тело старшего мужчины лежало на диване в комнате. Квартирант был убит на кухне. На его теле эксперты увидели многочисленные ножевые ранения. Его лишили жизни ударами по шее, рукам, спине и животу.

Уже после убийства из 32-летнего мужчины злоумышленник достал внутренние органы, которые и намотал себе на шею.

Себя, задержанный по подозрению в двойном убийстве называл "богом" и вел себя неадекватно.

По некоторым данным, подозреваемый имел серьезные проблемы с наркотиками, из-за которых его уволили со многих мест работы.

Если убитого признают вменяемым после прохождения психиатрической экспертизы, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.