Готов переплыть Босфор, – Арахамия о том, что может сделать ради 2 каденции Зеленского
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, на что он готов, чтобы Владимир Зеленский во второй раз баллотировался в президенты. В частности, политик заявил о готовности переплыть пролив Босфор в Турции.
Источник:"Буквы"
По словам Арахамии, он уже давно ставил перед собой такую задачу, но не решался ее выполнить. Однако ради 2 каденции действующего президента он может это сделать.
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Председатель фракции также рассказал, что готов отказаться от поездок на Мальдивы и изучить, сколько лет его детям. Стоит заметить, что депутат является отцом 6 детей.
Это будет трудно, но будем прилагать усилия,
– подчеркнул политик.
Арахамия также отметил, что ради 2 срока Зеленского он готов сложить депутатские полномочия. Как добавил нардеп, он может "без проблем" это сделать.
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Арахамия рассказал, на что готов ради 2 каденции Зеленского: смотрите видео
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