Меня пригласили помочь, – Витренко отреагировал на провал голосования за свое назначение
Парламентарии 28 января во второй раз провалили голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером – министром энергетики. Сам чиновник отреагировал на это очень эмоционально, написав пост в фейсбуке.
Источник: фейсбук-страница Юрия Витренко
Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отметил, что это была возможность "получить очень ценный опыт чиновника".
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Витренко отметил, что, несмотря на страхи, он попробовал себя на месте и.о. главы Министерства энергетики. И теперь ему "не стыдно отчитываться о достижениях", даже несмотря на ограниченные полномочия.
Я понимал, сколько грязи на меня выльется. Но я понимал ответственность перед страной. Если без пафоса, я просто понимал, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему я отказался занять столь ответственный пост и помочь стране в такое сложное для нее время,
– заявил Витренко.
Выступление Витренко в Верховной Раде
Юрий Витренко 28 января отчитался о своих достижениях с трибуны Верховной Рады. В своей речи он рассказал, что:
- за считанные дни после его назначения была погашена задолженность по зарплате перед шахтерами, которые перекрывали дороги;
- подали в Кабмин проект решения, которое ограничило рост цены на электроэнергию для населения;
- наиболее значимые льготы были при этом монетизированы, то есть население, которое пользуется электрообогревом, не должно потерять деньги;
- были подписаны соглашения с иностранными инвесторами на добычу газа в Украине;
- удалось избежать веерных отключений в период холодов, чем всех пугали.
Также Витренко напомнил, что Минэнерго вместе с Кабмином приняло решение о снижении предельной цены на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.
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Как голосовали за назначение Витренко
- Первое голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером – министром энергетики состоялось 17 декабря. Однако тогда "за" проголосовали только 186 нардепов из 226 необходимых.
- 28 января состоялось уже второе голосование, но и оно было неудачным. Верховной Раде снова не удалось собрать голосов.
- Заметим, что назначение Витренко было одним из ключевых вопросов заседания фракции "Слуга народа" вечером 25 января. На собрании нардепов присутствовал и президент Владимир Зеленский.
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