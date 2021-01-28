Парламентарии 28 января во второй раз провалили голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером – министром энергетики. Сам чиновник отреагировал на это очень эмоционально, написав пост в фейсбуке.

Источник: фейсбук-страница Юрия Витренко

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отметил, что это была возможность "получить очень ценный опыт чиновника".

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Витренко отметил, что, несмотря на страхи, он попробовал себя на месте и.о. главы Министерства энергетики. И теперь ему "не стыдно отчитываться о достижениях", даже несмотря на ограниченные полномочия.

Я понимал, сколько грязи на меня выльется. Но я понимал ответственность перед страной. Если без пафоса, я просто понимал, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему я отказался занять столь ответственный пост и помочь стране в такое сложное для нее время,

– заявил Витренко.

Выступление Витренко в Верховной Раде

Юрий Витренко 28 января отчитался о своих достижениях с трибуны Верховной Рады. В своей речи он рассказал, что:

за считанные дни после его назначения была погашена задолженность по зарплате перед шахтерами, которые перекрывали дороги;

по зарплате перед шахтерами, которые перекрывали дороги; подали в Кабмин проект решения, которое ограничило рост цены на электроэнергию для населения;

для населения; наиболее значимые льготы были при этом монетизированы , то есть население, которое пользуется электрообогревом, не должно потерять деньги;

, то есть население, которое пользуется электрообогревом, не должно потерять деньги; были подписаны соглашения с иностранными инвесторами на добычу газа в Украине;

на добычу газа в Украине; удалось избежать веерных отключений в период холодов, чем всех пугали.

Также Витренко напомнил, что Минэнерго вместе с Кабмином приняло решение о снижении предельной цены на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.

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