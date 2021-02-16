Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко обратился к премьеру Шмыгалю с предложением уволить председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева. Вероятно, минэнергетики просто хочет "отомстить".

Такое мнение высказала экс-нардепка Виктория Войцицкая. Она рассказала, почему Витренко пытается устранить Коболева и действительно ли есть для этого основания.

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Среди одной из причин, которую назвал Витренко, говорится о сокращении добычи газа. По словам экс-нардепки, действительно не были выполнены показатели. Однако тренд на невыполнение этих программ наблюдался и раньше.

Она считает, что Витренко только сейчас поднял вопрос об увольнении Коболева по личным причинам.

Для меня выглядит это как личная вендетта, обида Витренко на Коболева за то, что он не оценил его вклад в победе Украины в Стокгольмском арбитраже,

– считает Войцицкая.

К тому же, все попытки Витренко реформировать определенные схемы и подходы в "Нафтогазе" Коболев не воспринял положительно, добавила депутат. Она считает, что минэнергетики сегодня посягнул на Коболева, чтобы "показать, кто в доме хозяин".

Справка. Ранее Витренко работал исполнительным директор "Нафтогаза". Свое увольнение он назвал реакцией председателя правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

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