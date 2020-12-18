Юрий Витренко уверяет, что перед внесением его кандидатуры на должность министра не говорил ни с одним из олигархов. С их представителями также не имел разговора. К слову, Витренко в Кабмин так и не назначили.

Мужчина считает, что олигархи пугают им друг друга. Об этом Витренко написал в фейсбуке

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Я вообще никогда в жизни ни с кем из олигархов не договаривался ни об одной из должностей. К сожалению, это не защищает от спекуляций или откровенной лжи,

– отметил Витренко.

Чиновник отметил, что те, кто видел его в работе, хотят, чтобы он так же относился к тем, кто якобы пользуется преференциальным положением на рынке. Витренко добавил, что за этим даже было бы "прикольно наблюдать".

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Предполагали, что Витренко смогли назначить министром энергетики.

На заседании Рады за него проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых.

Витренко не поддержала часть монобольшинства, "Европейская Солидарность" и "Голос". Поэтому мужчина не вошел в состав правительства.