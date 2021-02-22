Всупереч рішенню РНБО: нафтопродуктопровід продовжує роботу на Житомирщині
У Новоград-Волинському районі Житомирської області на магістральному нафтопродуктопроводі вдень 21 лютого продовжували відкачувати нафтопродукти та заправляти автоцистерни. Мовиться про частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".
Источник:"Житомир.Life"
Напередодні РНБО доручила повернути цей нафтопродуктопровід у державну власність. Тобто, фактично він мав на деякий час призупинити роботу.
До теми Україна забере "трубу" Медведчука і компанії: рішення РНБО
Яка ситуація на території нафтопродуктопроводу на Житомирщині
- О 13:00 21 лютого там перебували автоцистерни.
- Водночас безперешкодно рухалася технік.
- Журналісти припускають, що роботи з відкачування й автозавантаження нафтопродуктів тривають надалі.
Санкції проти Медведчука: головне
- РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.
- Загалом санкції застосують проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять і 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.
- Крім того, обмеження застосують до компаній, які обслуговують ці літаки. Вони розташовуються в Росії, Молдові та Україні. За словами голови СБУ Івана Баканова, ці фірми мають стосунок до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Проти них запровадили санкції наприкінці січня.
- Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують із Медведчуком.
- 2 лютого РНБО застосувала санкції проти Тараса Козака. Також під удар потрапили телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" , які належать Козаку, але де-факто ними володіє Медведчук.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter