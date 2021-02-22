У Новоград-Волинському районі Житомирської області на магістральному нафтопродуктопроводі вдень 21 лютого продовжували відкачувати нафтопродукти та заправляти автоцистерни. Мовиться про частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Напередодні РНБО доручила повернути цей нафтопродуктопровід у державну власність. Тобто, фактично він мав на деякий час призупинити роботу. До теми Україна забере "трубу" Медведчука і компанії: рішення РНБО Яка ситуація на території нафтопродуктопроводу на Житомирщині О 13:00 21 лютого там перебували автоцистерни. Водночас безперешкодно рухалася технік. Журналісти припускають, що роботи з відкачування й автозавантаження нафтопродуктів тривають надалі. Санкції проти Медведчука: головне РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки. Загалом санкції застосують проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять і 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви. Крім того, обмеження застосують до компаній, які обслуговують ці літаки. Вони розташовуються в Росії, Молдові та Україні. За словами голови СБУ Івана Баканова, ці фірми мають стосунок до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Проти них запровадили санкції наприкінці січня. Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують із Медведчуком. 2 лютого РНБО застосувала санкції проти Тараса Козака. Також під удар потрапили телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" , які належать Козаку, але де-факто ними володіє Медведчук.