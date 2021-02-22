У Новоград-Волинському районі Житомирської області на магістральному нафтопродуктопроводі вдень 21 лютого продовжували відкачувати нафтопродукти та заправляти автоцистерни. Мовиться про частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Накануне СНБО поручил вернуть этот нефтепродуктопровод в государственную собственность. То есть, фактически он был на некоторое время приостановить работу. К теме Украина займет "трубу" Медведчука и компании: решение СНБО Какова ситуация на территории нефтепродуктопровода на Житомирщине В 13:00 21 февраля там находились автоцистерны. В то же время беспрепятственно двигалась техника. Журналисты предполагают, что работы по откачке и автозагрузки нефтепродуктов продолжаются дальше.

Днем 21 февраля на территории нефтепродуктопровода на Житомирщине работа кипела / Фото "Житомир.Life" Что известно о нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.

Но дочерняя компания российской "Транснефтепродукт" этого не сделала.

В 2017 году Хозяйственный суд Ровенской принял неправомерное решение, которым признал право собственности на часть нефтепродуктопровода по ПрикарпатЗападТранс.

Интересно, что учредителями "ПрикарпатЗападтранс" является швейцарская компания "Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ". Ее конечным собственником является Анатолий Шефер. Его собственно и связывают с Медведчуком.

Также ПрикарпатЗападтранс обладает белорусский бизнесмен Николай Воробей

По территории Украины проходит 1433 километров нефтепродуктопровода. Подробнее о решении СНБО по нефтепродуктопровода В ведомстве считают, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми обладают граждане Украины. В то же время ни приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины , а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках. Также Кабмин должен принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины. В то же время соответствующие службы должны провести проверку соблюдения требований таможенного законодательства во время транзита и транспортировки продуктов этими нефтепродуктопроводами, Обратите внимание Скоро страна узнает, кто не замечал "трубу" Медведчука, - Данилов Санкции против Медведчука : главное СНБО 19 февраля наложила санкции на нардепа от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, его жену Оксаны Марченко и жену депутата от ОПЗЖ Тараса Козака - Наталью Лавренюк. Для них действует ограничение торговых операций. Также остановили выполнения экономических и финансовых обязательств, запретили выводить капитал из Украины. Срок действия ограничений - 3 года. В общем санкции применили против 19 юридических и 8 физических лиц . В частности, под санкции попадут и 5 самолетов , на которых летали из Киева в Москву. Кроме того, ограничения применят к компаниям, которые обслуживают эти самолеты. Они располагаются в России, Молдове и Украине. По словам главы СБУ Ивана Баканова, эти фирмы имеют отношение к молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA. Против них ввели санкции в конце января. 2 февраля СНБО применила санкции против Тараса Козака. Также под удар попали телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" , принадлежащих Козаку, но де-факто ими владеет Медведчук. Заметим! Под санкции СНБО от 19 февраля попала и управляющая компания известной сетью магазинов спорттоваров «Спортмастер». Но 21 февраля "Спортмастер также работал в Украине. Продавцы рассказали, что сейчас ни одного распоряжения о закрытии магазинов не получали.