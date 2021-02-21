В ВСУ заменят советские "планшетки" на высококачественные сумки – Техника войны
В Вооруженные Силы Украины начали поступать новые административные сумки. Они заменят советские "планшетки". Сумки выполнили из износостойкой полиамидной ткани с пиксельным рисунком.
Источник: "Техника войны" на 24 канале
Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.
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Новые сумки в ВСУ и бронетранспортеры "Отаман"
► Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали ряд соглашений о расширении военно-технического сотрудничества на 1 миллиард долларов. В частности, Укроборонпром подписал договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group.
► На парад по случаю 30 годовщины Независимости Украины планируют привлечь 27 парадных расчетов. Всего – более 4 тысяч человек, которые пройдут новым строевым шагом. Предложено привлечь примерно 250 единиц военной и специальной техники и более 50 летательных аппаратов.
► В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского запустят Школу профессионального развития инженеров-конструкторов. Это совместный проект концерна Укроборонпром с Министерством образования и науки институтом. Школа получила именование в честь выдающегося авиационного конструктора Олега Антонова.
► За совершение государственной измены осудили на 12 лет жителя Харькова. Это ученый, который собирал информацию о технических разработках в рамках оборонного заказа для ее передачи спецслужбам страны-агрессора.
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► На полигоне 169-го учебного центра "Десна" проводят очередные испытания бронетранспортеров "Отаман" от компании "Практика".
Самолеты L-39NG и новая модель военных ботинок
• Компания Salomon выпустила новую модель военных ботинок для жаркого и влажного климата. Сапоги имеют высокое голенище из тонкого и быстросохнущего нейлонового материала. Внутри применяется тонкая и быстросохнущая подкладочная сетка.
• Спецподразделения Центрального военного округа России получили экипировку с автономной системой электрообогрева, которая способна непрерывно работать 12 часов на одном заряде. Примерно тысячу комплектов передали для обогрева военнослужащим в холодных условиях.
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• При поддержке США Силы обороны Грузии получили новые крупнокалиберные пулеметы М2А1 и автоматические станковые гранатометы MK19. Также Грузия продемонстрировала очередную партию американских ручных пулеметов M249 под патрон 5,56х45 мм НАТО.
• Вьетнам заказал у чешской компании учебно-боевые самолеты L-39NG. Контракт включает обучение пилотов, инструкторов, наземного экипажа и механиков, а также поставки запасных частей для самолетов, системы наземного обучения и материально-технического обеспечения.
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