Вооруженные Силы Украины по результатам государственных испытаний взяли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручной зарядки "Аллигатор". Все ее части изготовили украинские производители.

По данным Минобороны, главной задачей крупнокалиберной винтовки является уничтожение укреплений и техники противника. В частности, говорится и о легкобронированной технике.

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Стоит заметить, что все детали "Аллигатора", в частности ствол, изготовили украинские оружейники.

В Минобороны отметили, что антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника.

Также это касается радиолокационного оборудования, емкостей с нефтепродуктами, управляемых ракет на пусковых установках, складов и других объектов.

Что известно о винтовке

Калибр – 14,5 на 114 миллиметров.

Начальная скорость пули – 980 метров в секунду

Эффективная дальность выстрела – до 2000 метров.

Максимальная дальность полета пули – до 7000 метров.

Интересно, что на расстоянии 1,5 километра пуля пробивает 10 миллиметровую броневую плиту.

ВСУ взяли на вооружение крупнокалиберное ружье "Аллигатор": смотрите видео​