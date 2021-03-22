Воздушные силы ВСУ усиливают защиту воздушного пространства на северо-западе Украины. Военные также наращивают боевой потенциал по всей территории государства.

Дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского впервые заступил на боевое дежурство в системе ПВО государства в новом секторе ответственности на Волыни.

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Сегодня зенитные ракетные войска усиливают свой боевой потенциал, наращивают боевые способности по всей территории государства, в том числе и на северо-западном направлении,

– отметил офицер управления ЗРВ Денис Изосимов.

Подполковник отметил, что это стало возможным благодаря успешно проведенным военным учениям.

А также благодаря проведению боевых, исследовательских и испытательных пусков подразделений зенитных ракетных войск на государственном полигоне "Ягорлык".

Обратите внимание! Ежедневно более 1 000 военных Воздушных сил несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства. Они контролируют воздушные цели как в воздушном пространстве Украины, так и за ее пределами.