ВСУ усиливают воздушную защиту на северо-западе страны
Воздушные силы ВСУ усиливают защиту воздушного пространства на северо-западе Украины. Военные также наращивают боевой потенциал по всей территории государства.
Источник:Командование Воздушных сил ВСУ
Дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского впервые заступил на боевое дежурство в системе ПВО государства в новом секторе ответственности на Волыни.
Читайте также В ВСУ проводят тренировки штабов для отпора врагу: фото
Сегодня зенитные ракетные войска усиливают свой боевой потенциал, наращивают боевые способности по всей территории государства, в том числе и на северо-западном направлении,
– отметил офицер управления ЗРВ Денис Изосимов.
Подполковник отметил, что это стало возможным благодаря успешно проведенным военным учениям.
А также благодаря проведению боевых, исследовательских и испытательных пусков подразделений зенитных ракетных войск на государственном полигоне "Ягорлык".
Поделиться новостью