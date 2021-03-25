ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе: мощное видео
Вооруженные силы Украины на Донбассе уничтожили позиции пророссийских боевиков батальона "Восток". Видео ликвидации врага наши защитники обнародовали в сети.
Источник:боевая группа К-2 54 ОМБр
Украинские военные отметили, что оккупанты часто обстреливали позиции ООС. Именно поэтому бойцы ВСУ умерили террористов мощным ударом с незапрещенного вооружения.
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Разведчики некоторое время вели наблюдение за этой позицией различными способами, и в один из дней был нанесен огневой удар,
– сообщила боевая группа К-2.
Защитники Украины отметили, что согласно данным разведки, несколько наемников России "поехали слушать Кобзона".
Украинские военные уничтожили позиции боевиков: смотрите видео
Воины ВСУ анонсировали новые ролики
Военнослужащие ВСУ анонсировали ролики отчетов своей работы, на которых будет:
- уничтожение укрепрайонов оккупантов
- уничтожение военной техники врага,
- ликвидация личного состава боевиков,
- снайперская работа по противнику.
Война на Донбассе: что известно
- С начала текущих суток, 25 марта, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Светлодарска.
- В результате вражеской атаки ни один из защитников Украины не пострадал.
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