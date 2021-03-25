Вооруженные силы Украины на Донбассе уничтожили позиции пророссийских боевиков батальона "Восток". Видео ликвидации врага наши защитники обнародовали в сети.

Украинские военные отметили, что оккупанты часто обстреливали позиции ООС. Именно поэтому бойцы ВСУ умерили террористов мощным ударом с незапрещенного вооружения.

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Разведчики некоторое время вели наблюдение за этой позицией различными способами, и в один из дней был нанесен огневой удар,

– сообщила боевая группа К-2.

Защитники Украины отметили, что согласно данным разведки, несколько наемников России "поехали слушать Кобзона".

Украинские военные уничтожили позиции боевиков: смотрите видео

Воины ВСУ анонсировали новые ролики

Военнослужащие ВСУ анонсировали ролики отчетов своей работы, на которых будет:

уничтожение укрепрайонов оккупантов

уничтожение военной техники врага,

ликвидация личного состава боевиков,

снайперская работа по противнику.

Война на Донбассе: что известно

С начала текущих суток, 25 марта, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Светлодарска.

В результате вражеской атаки ни один из защитников Украины не пострадал.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала