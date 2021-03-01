На Донбассе с 27 июля 2020 года, когда началось перемирие, и по настоящее время потери боевиков составляют 344 человека. Говорится как о погибших, так и раненых. Также украинские военные уничтожили много их техники.

Что касается последних событий, то с 1 по 28 февраля погибли в общей сложности 37 оккупантов. Большинство их потерь небоевые. Актуально На Донбассе от рук боевиков погиб младший сержант Сергей Моисеенко Потери боевиков на Донбассе: подробности 1 – 28 февраля 2021 Безвозвратные (погибшие) – 19 (все – не боевые). Санитарные (раненые) – 18 (не боевые – 17, боевые – 1). 27 июля 2020 – 1 марта 2021 Погибшие – 161 (не боевые – 156, боевые – 5). Раненые – 183 (не боевые – 179, боевые – 4). Техника – 12 единиц (боевая бронированная машина – 1, беспилотники – 6, артиллерийские тяжелые тягачи – 5). Заметим! В феврале на Донбассе погибли уже 14 украинских воинов. А всего с начала перемирия Украина потеряла по меньшей мере 33 своих защитников. Втрати орків з 01.02. по 28.02.21 склали 37 осіб:

Безповоротні(200)-19 (не бойові)

Санітарні(300)-18 (не бойові 17, бойові 1)

З 27.07.20 по т.ч. - 344 орки:

Без--ні(200)-161(не бойові 156, бойові 5)

С--ні(300)-183(не бойові 179, бойові 4)

ОВТ- 12 од (ББМ - 1, БПЛА -6, АТТ -5) pic.twitter.com/BoOaZREdha — Сергей Нещадим (@nevedimka123) March 1, 2021