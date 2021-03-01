В ВСУ раскрыли потери боевиков с начала перемирия на Донбассе
На Донбассе с 27 июля 2020 года, когда началось перемирие, и по настоящее время потери боевиков составляют 344 человека. Говорится как о погибших, так и раненых. Также украинские военные уничтожили много их техники.
Источник:твитер пресс-офицера ВСУ Сергея Нещадима
Что касается последних событий, то с 1 по 28 февраля погибли в общей сложности 37 оккупантов. Большинство их потерь небоевые.
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Потери боевиков на Донбассе: подробности
1 – 28 февраля 2021
- Безвозвратные (погибшие) – 19 (все – не боевые).
- Санитарные (раненые) – 18 (не боевые – 17, боевые – 1).
27 июля 2020 – 1 марта 2021
- Погибшие – 161 (не боевые – 156, боевые – 5).
- Раненые – 183 (не боевые – 179, боевые – 4).
- Техника – 12 единиц (боевая бронированная машина – 1, беспилотники – 6, артиллерийские тяжелые тягачи – 5).
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