В ВСУ проводят тренировки штабов для отпора врагу: фото
Военные Вооруженных сил Украины совершенствуют свои умения. Сейчас они проводят тренировки штабов для отражения вооруженной агрессии противника.
Источник:Командование объединенных сил ВСУ
В тренировках участвуют офицеры органов военного управления, штабов, а также командований.
Кстати По стандартам НАТО: украинские сухопутные войска обмениваются опытом с Альянсом
Как проходят тренировки
Военные совершенствуют практические умения и навыки относительно совместного планирования и ведения операций и боевых действий.
Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что во время тренировок подразделения будут приобретать возможности для применения межвидовых и межведомственных группировок в операции сил обороны и взаимодействия.
Другие тренировки ВСУ: что известно
- В окрестностях прифронтового Счастья военные ООС проводили оперативно-профилактическую отработку. Они патрулировали улицы города, проверяли документы, а также осуществляли опрос.
- Также в марте Военно-морские силы ВСУ вместе с кораблями НАТО провели учения в акватории Черного моря. Целью было обеспечение безопасности в регионе и совершенствование взаимодействия во время операций. Кстати, в 2021 году это уже были другие тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС с кораблями Альянса.
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