Военные Вооруженных сил Украины совершенствуют свои умения. Сейчас они проводят тренировки штабов для отражения вооруженной агрессии противника.

В тренировках участвуют офицеры органов военного управления, штабов, а также командований.

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Как проходят тренировки

Военные совершенствуют практические умения и навыки относительно совместного планирования и ведения операций и боевых действий.

Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что во время тренировок подразделения будут приобретать возможности для применения межвидовых и межведомственных группировок в операции сил обороны и взаимодействия.