Просчитываем различные ситуации, – Хомчак о том, будет ли пробивать Россия коридор в Крым
Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий со стороны России. Рассматривают даже не совсем реальные ситуации.
Источник:"БАЦМАН"
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак ответил на вопрос, не планирует ли Россия пробовать пробить военный коридор в Крым.
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Мы готовимся к любому развитию событий, к любому развитию ситуации. Мы просчитываем различные ситуации,
– заметил Хомчак.
Хомчак отметил, что специалисты из Генштаба не перестают работать. Они постоянно анализируют, прогнозируют, и планируют.
Согласно этим планам в ВСУ готовят войска и штабы.
"Гадать, кто будет, а кто не будет, можно что угодно, но все варианты, которые только могут быть: реальные и не совсем, – мы их все просчитываем", – рассказал Хомчак.
Что еще сказал Хомчак
- Чтобы вести войну на Донбассе, Россия тратит огромные деньги.
- Россия до сих пор не планирует отказаться от ведения войны с Украиной.
- Однако угрозы, что Россия полномасштабно и открыто нападет на Украину, – пока нет.
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