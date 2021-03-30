Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий со стороны России. Рассматривают даже не совсем реальные ситуации.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак ответил на вопрос, не планирует ли Россия пробовать пробить военный коридор в Крым.

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Мы готовимся к любому развитию событий, к любому развитию ситуации. Мы просчитываем различные ситуации,

– заметил Хомчак.

Хомчак отметил, что специалисты из Генштаба не перестают работать. Они постоянно анализируют, прогнозируют, и планируют.

Согласно этим планам в ВСУ готовят войска и штабы.

"Гадать, кто будет, а кто не будет, можно что угодно, но все варианты, которые только могут быть: реальные и не совсем, – мы их все просчитываем", – рассказал Хомчак.

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