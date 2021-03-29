Запорожское предприятие "Искра" передало новую современную радиолокационную станцию Вооруженным силам Украины. Ее особенность в том, что она может работать почти при любых климатических условиях.

Кроме этого, она прекрасно справится и в горной местности. Техника должна помочь защищать воздушное пространство страны.

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Особенности техники

Новая современная техника, которую получили военные, имеет гораздо лучшие тактико-технические характеристики, а именно:

увеличенную дальность действия;

улучшенные параметры траектории;

расширенные функциональные возможности благодаря современным программным решениям.

Кроме этого, "Научно-производственный комплекс "Искра" оснастил радар дополнительными выносными рабочими местами. Это дает возможность полноценного дистанционного управления станцией – на расстоянии до 300 метров.



Современная радиолокационная станция / Фото Укроборонпрома



Работает почти при любых условиях / Фото Укроборонпрома

При необходимости, станция может напрямую взаимодействовать с зенитными ракетными комплексами.

Мы имеем многолетний опыт изготовления и модернизации станций типа 35Д6, 36Д6. Это важно для военной техники, которая круглосуточно находится на боевом дежурстве и защищает воздушное пространство государства,

– отметил главный конструктор Дмитрий Семенов.

Конструкторы также отмечают, что дополнительно могут оснастить или разработать уникальную версию, если у заказчика будут такие потребности.

Справка. Продукцию "Искры", в частности экспортный вариант радара 36Д6М, – хорошо знают за рубежом. Все благодаря способности обеспечить техническое сопровождение, проводить модернизацию и обновление программного обеспечения.



Как выглядит станция / Фото Укроборонпрома