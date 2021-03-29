Работает при любой погоде: ВСУ получили современную радиолокационную станцию – фото
Запорожское предприятие "Искра" передало новую современную радиолокационную станцию Вооруженным силам Украины. Ее особенность в том, что она может работать почти при любых климатических условиях.
Источник:Укроборонпром
Кроме этого, она прекрасно справится и в горной местности. Техника должна помочь защищать воздушное пространство страны.
Интересно На Луганщине вблизи школы обнаружили схрон с боеприпасами: фото
Особенности техники
Новая современная техника, которую получили военные, имеет гораздо лучшие тактико-технические характеристики, а именно:
- увеличенную дальность действия;
- улучшенные параметры траектории;
- расширенные функциональные возможности благодаря современным программным решениям.
Кроме этого, "Научно-производственный комплекс "Искра" оснастил радар дополнительными выносными рабочими местами. Это дает возможность полноценного дистанционного управления станцией – на расстоянии до 300 метров.
Современная радиолокационная станция / Фото Укроборонпрома
Работает почти при любых условиях / Фото Укроборонпрома
При необходимости, станция может напрямую взаимодействовать с зенитными ракетными комплексами.
Мы имеем многолетний опыт изготовления и модернизации станций типа 35Д6, 36Д6. Это важно для военной техники, которая круглосуточно находится на боевом дежурстве и защищает воздушное пространство государства,
– отметил главный конструктор Дмитрий Семенов.
Конструкторы также отмечают, что дополнительно могут оснастить или разработать уникальную версию, если у заказчика будут такие потребности.
Как выглядит станция / Фото Укроборонпрома
Поделиться новостью