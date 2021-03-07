Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины 5 отремонтированных танков Т-72. За время ремонта, который проходил в рамках государственного заказа, был проведен ряд доработок, призванных улучшить характеристики машин

Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

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Бронированные пикапы "Новатор" и конкурс на создание легкового автомобиля

► Будущие операторы береговой версии наземного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" начали осваивать новую систему ситуационной осведомленности. Украинская система разрабатывалась совместно со специалистами НАТО и имеет совместимость со схожими системами стран НАТО.

► Национальная гвардия Украины в рамках государственного контракта получила третью партию бронированных пикапов "Новатор" от "Украинской бронетехники". Машины с колесной формулой 4 на 4 оснащаются 6,7-литровым турбодизельным двигателем.

► Министерство обороны Украины объявило конкурс на создание нового легкового авто повышенной проходимости. Таким образом планируется заменить устаревшие советские автомобили УАЗ, которые до сих пор массово служат Вооруженным силам Украины.

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► Минобороны закупило выстрелы УОФ12 к противотанковой пушке МТ-12 "Рапира" по самой низкой цене. Закупка состоялась на основании переговорной процедуры и в рамках государственного оборонного заказа. Стоимость снаряда УОФ12 – примерно 27 тысяч гривен за единицу.

► Научно-производственное предприятие "Темп-3000" изготовило специальное оборудование и протестировало бронежилеты. Испытания состоялись в соответствии со стандартом Национального института юстиции США NIJ Standard-0101.06

Новая покраска для танков и первый полет безэкипажного самолета

​• Вооруженные силы Британии запустили программу Multi-Coloured Camouflage Scheme. Главной целью проекта является создание нового окрашивания для танка, который даст возможность "обмануть" человеческий глаз и искусственный интеллект.

​• Армия Бельгии заказывает 897 грузовиков CF Military для замены машин того же класса Unimog и Volvo N 10. В целом приобретут на шасси чешской компании Tatra 636 единиц техники с колесной базой 4 на 4, а также 243 машины в варианте 8 на 8.

​• Румынская армия получила первые американские системы реактивного залпового огня M142 HIMARS. Новые РСЗО поступили в конце февраля, а получил их 81-й оперативно-тактический ракетный батальон "Майор Георге Чона".

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​• На Керченском судостроительном заводе "Залив" начали формировать корпуса двух универсальных десантных катеров проекта 23 900. Строительство происходит в рамках действующей госпрограммы вооружений, которая продлится до 2027 года.

​• Первый испытательный полет совершил безэкипажный самолет Loyal Wingman. Беспилотник разработан компанией Boeing совместно с Королевскими ВВС Австралии.