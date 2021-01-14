Верховный Суд принял решение по иску бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки о восстановлении на должность. В СВРУ говорят, суд удовлетворил требования истца частично.

Иск Семочко удовлетворили частично

Решение по исковому заявлению ВСУ принял 13 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки в фейсбуке.

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Суд признал противоправным указ президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года, которым уволен Семочко с должности. Причина такого решения – нарушение процедуры подготовки указа.

Однако Семочко не удалось вернуться в кресло первого заместителя председателя СВРУ, ведь в этом Верховный суд ему отказал.

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