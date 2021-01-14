ВСУ не возобновил Семочко в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки
Верховный Суд принял решение по иску бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки о восстановлении на должность. В СВРУ говорят, суд удовлетворил требования истца частично.
Иск Семочко удовлетворили частично
Решение по исковому заявлению ВСУ принял 13 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки в фейсбуке.
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Суд признал противоправным указ президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года, которым уволен Семочко с должности. Причина такого решения – нарушение процедуры подготовки указа.
Однако Семочко не удалось вернуться в кресло первого заместителя председателя СВРУ, ведь в этом Верховный суд ему отказал.
Что известно о скандальном увольнении Сергея Семочко
- В октябре 2018 года в программе "Наши деньги" опубликовали сюжет о Сергее Семочко.
- По информации СМИ, первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины владеет состоянием, которое невозможно объяснить официальными доходами.
- Его родственники получили российское гражданство и вели активный бизнес в оккупированном Крыму.
- Семочко все обвинения назвал ложью.
- Порошенко после этого уволил Семочко в апреле 2019 года.
- А в 2020 году за назначение Семочко Порошенко объявили подозрение.
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