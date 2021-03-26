Вследствие вражеских обстрелов под Шумами 26 марта погиб подполковник Сергей Коваль. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины

В ВСУ рассказали, что Коваль "прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств".

Заметьте Украина 9 раз пыталась остановить обстрел возле Шумов, но Россия отказывалась, – Арестович

Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей навсегда останется в наших сердцах,

– говорится в сообщении.

"Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей навсегда останется в наших сердцах", – отметили в ВСУ.

В ВСУ сообщили: Коваль "имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны – участник АТО/ООС". Неоднократно героя награждали отличиями и наградами.

"Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки ВСУ глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича. Светлая память воину!", – подытожили в ВСУ.

Обстрел под Шумами: главное