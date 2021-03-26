В ВСУ назвали имя первого погибшего под Шумами: фото героя
Вследствие вражеских обстрелов под Шумами 26 марта погиб подполковник Сергей Коваль. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины
Источник:Воинская часть А2641
В ВСУ рассказали, что Коваль "прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств".
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Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей навсегда останется в наших сердцах,
– говорится в сообщении.
"Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей навсегда останется в наших сердцах", – отметили в ВСУ.
В ВСУ сообщили: Коваль "имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны – участник АТО/ООС". Неоднократно героя награждали отличиями и наградами.
"Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки ВСУ глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича. Светлая память воину!", – подытожили в ВСУ.
Обстрел под Шумами: главное
- 26 марта российские боевики обстреляли позиции ВСУ под Шумами. Оккупанты применили минометы калибра 82 миллиметра – их запрещают минские соглашения.
- Кроме того, оккупанты били из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вследствие обстрелов погибли 4 украинских героя.
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