В украинской армии еще 2 человека умерли от коронавируса
В Вооруженных силах Украины еще 2 человека умерли от коронавируса. Летальные случаи произошли из-за осложнений, вызванных недугом.
Источник:Командование медсил ВСУ
Сообщается, что оба находились на стационарном лечении. К сожалению, состояние их здоровья резко ухудшилось.
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Так, один из работников Вооруженных сил с 16 марта лечился в стационаре Одесской городской инфекционной клинической больниці. Другой с начала марта в Каменка-Бугской центральной районной больнице.
Несмотря на проведенную терапию, состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Биологическую смерть одного из них зафиксировали 27 марта, а другого – 28 марта.
Коронавирус в ВСУ: последние новости
- Всего в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 57 летальных случаев от осложнений коронавируса с начала пандемии.
- По состоянию на утро 29 марта в ВСУ коронавирусом болеет 2 644 человек.
- Всего за время пандемии выздоровело 18 061 человек.
- На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находится 778 человек.
- За минувшие сутки, 28 марта, в армии выявили 48 новых случаев заболевания. Из них в медучреждения госпитализировали 6 человек.
Вакцинация в армии
- С начала вакцинации, в ВСУ 18 785 человек получили 1 дозу вакцины, из них – 2 153 военных медиков.
- За сутки 28 марта против COVID-19 прививали 168 человек.
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