В Вооруженных силах Украины еще 2 человека умерли от коронавируса. Летальные случаи произошли из-за осложнений, вызванных недугом.

Сообщается, что оба находились на стационарном лечении. К сожалению, состояние их здоровья резко ухудшилось.

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Так, один из работников Вооруженных сил с 16 марта лечился в стационаре Одесской городской инфекционной клинической больниці. Другой с начала марта в Каменка-Бугской центральной районной больнице.

Несмотря на проведенную терапию, состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Биологическую смерть одного из них зафиксировали 27 марта, а другого – 28 марта.

Коронавирус в ВСУ: последние новости

Всего в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 57 летальных случаев от осложнений коронавируса с начала пандемии.

летальных случаев от осложнений коронавируса с начала пандемии. По состоянию на утро 29 марта в ВСУ коронавирусом болеет 2 644 человек.

человек. Всего за время пандемии выздоровело 18 061 человек.

человек. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находится 778 человек.

человек. За минувшие сутки, 28 марта, в армии выявили 48 новых случаев заболевания. Из них в медучреждения госпитализировали 6 человек.

Вакцинация в армии