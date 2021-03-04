В ВСУ на должностях командиров взводов служит более 100 женщин, – Генштаб
В Вооруженных силах Украины на командных должностях находятся более 900 офицеров-женщин. Из них 109 – служат командирами взводов.
Источник:пресс-служба ВСУ
Всего в украинской армии служат и работают десятки тысяч женщин. Об этом на брифинге сообщила советник Главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова.
Читайте также Не слабый, а сильный пол: сколько женщин служат в украинской армии
В ВС Украины на должностях командиров взводов служит 109 женщин. В целом же, по состоянию на конец февраля, на командных должностях находятся более 900 офицеров-женщин,
– сказала она.
Виктория Арнаутова добавила, что на начало 2021 года в Вооруженных Силах Украины служат и работают около 57 тысяч военнослужащих-женщин и гражданских.
Женщины в украинской армии: что известно
- В украинской армии женщины служат наравне с мужчинами.
- Во время призыва офицеров запаса среди выпускников военных кафедр украинских вузов женщины и мужчины будут призываться к службе на равных условиях.
- С сентября 2019 года украинские девушки получили возможность учиться в военных лицеях и учреждениях высшего образования.
- Количество женщин в украинской армии ежегодно ощутимо растет. Если еще 12 лет назад их было почти 2 тысячи, то сегодня – совсем другая картина.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter