В Вооруженных силах Украины на командных должностях находятся более 900 офицеров-женщин. Из них 109 – служат командирами взводов.

Всего в украинской армии служат и работают десятки тысяч женщин. Об этом на брифинге сообщила советник Главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова.

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В ВС Украины на должностях командиров взводов служит 109 женщин. В целом же, по состоянию на конец февраля, на командных должностях находятся более 900 офицеров-женщин,

– сказала она.

Виктория Арнаутова добавила, что на начало 2021 года в Вооруженных Силах Украины служат и работают около 57 тысяч военнослужащих-женщин и гражданских.

Обратите внимание! Владимир Зеленский во время выступления 14 октября 2020 года заметил, что с Днем защитника нужно приветствовать не только мужчин. Ведь в украинской армии немало отважных женщин и девушек, которые ничем не уступают.

Женщины в украинской армии: что известно