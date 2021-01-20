Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 19 января, зафиксировали 30 случаев заражения COVID-19 среди военных.

От осложнений болезни 19 января скончался один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

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Что известно об умершем

Работник Вооруженных сил находился на стационарном лечении в Центральной районной больнице города Коломыя. Он получил положительный результат теста на коронавирус 5 января 2021 года. Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.

Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 3 человека. Остальные 27 новых инфицированных находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Ситуация с COVID-19 в ВСУ

По состоянию на 20 января коронавирусом болеет 756 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 14 282 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 39 человек.

Сейчас на самоизоляции находится 30 человек. В ближайшие три дня срок изоляции завершается у 8 бойцов ВСУ.

Обратите внимание! В медицинском штабе отмечают, что чаще всего COVID-19 распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с близкими. Поэтому просят не подвергать себя и свою семью опасности.

Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 20 января