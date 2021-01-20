Ситуация с COVID-19 в ВСУ: болезнь унесла жизни еще одного военного
Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 19 января, зафиксировали 30 случаев заражения COVID-19 среди военных.
От осложнений болезни 19 января скончался один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.
Читайте также Возможно ли смягчение карантина с 25 января: что говорят в Раде
Что известно об умершем
Работник Вооруженных сил находился на стационарном лечении в Центральной районной больнице города Коломыя. Он получил положительный результат теста на коронавирус 5 января 2021 года. Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.
Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 3 человека. Остальные 27 новых инфицированных находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Ситуация с COVID-19 в ВСУ
По состоянию на 20 января коронавирусом болеет 756 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 14 282 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 39 человек.
Сейчас на самоизоляции находится 30 человек. В ближайшие три дня срок изоляции завершается у 8 бойцов ВСУ.
Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 20 января
- С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 172 038 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 900 749 пациентов, 21 258 – умерли.
- За прошедшие сутки, 19 января, обнаружили 4 383 новых больных – 161 ребенка и 239 медицинских работников. За последние 24 часа из медучреждений выписали 14 501 лицо.
Поделиться новостью